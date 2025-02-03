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Особый порядок учета процентных доходов от зарубежных иностранных "дочек" продлят до конца 2029 г.

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Минфин предлагает продлить до 31 декабря 2029 года особый порядок признания дохода в виде процентов, получаемых от должников – иностранных организаций, которые из-за санкций не могут переводить проценты своим участникам - российским компаниям с долей прямого участия более 50%.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, соответствующая поправка предложена министерством ко второму чтению законопроекта (№752996-8).

Норма о том, что доходы в виде процентов за 2023-2024 гг. учитываются по дате поступления (а не начисления) средств, но не позднее 31 марта 2025 года, была введена с 1 января 2023 года. Это касается процентов по долгам иностранных организаций, если российский налогоплательщик владеет более 50% в такой организации, применяется, если в 2022-2024 гг. в отношении этой организации были введены ограничительные меры, из-за которых проценты перестали начисляться.

В подготовленных поправках предлагается расширить период получения дохода в виде процентов на 2023-2029 гг., уточняется, что речь идет о санкциях, введенных после 5 марта 2022 года. Кроме того, предлагается уточнить, что датой получения дохода признается день поступления средств на счета российской организации (в банках, на счет цифрового рубля, в кассу), а также погашение задолженности перед налогоплательщиком иным способом. Для доходов в виде процентов, причисленных к основной сумме долга, датой получения дохода считается дата погашения основной суммы долга.

Минфин
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