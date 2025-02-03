Договор купли-продажи зданий нижегородского завода-банкрота РУМО расторгнут из-за неоплаты

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Московское ООО "Азия Альянс Логистик" не перечислило 1,5 млрд рублей в счет оплаты по договору купли-продажи имущественного комплекса нижегородского ОАО "РУМО", заключенного по итогам торгов в рамках банкротства, сообщается на портале Федресурс.

Конкурсный управляющий должника объявил о расторжении заключенного в конце декабря договора купли-продажи, так как его оплата не была осуществлена в 30-дневный срок.

Как сообщалось, победителем торгов по продаже имущественного комплекса завода-банкрота был признан Сергей Борисов, действовавший в статусе агента в интересах "Азия Альянс Логистик", он поднял стартовую цену в 9 раз – со 165 млн до 1,5 млрд рублей. Участие в торгах принимали еще 8 лиц, последние предложения о цене сделали Борисов и АО "Евро-Групп".

Предложившее предпоследнюю цену АО "Евро-Групп" возглавляет Сергей Панарин, которому принадлежит ООО "НПО "Газтехномаш" (проектант оборудования для нефтегазовой отрасли). В феврале 2023 года "Газтехномаш" как и его дочернее ООО "Газмашпроект" сменили юридический адрес с Подмосковья на Нижний Новгород.

Ранее "Газмашпроект" относился к промышленной группе компаний "АвиагазЦентр", наряду с выпускающими продукцию и оказывающими услуги для нефтегазовой и химической промышленности АО "РУМО" (ведет деятельность на той же промплощадке, где расположен завод-банкрот), "Анод-ТЦ" и "Газтехномаш". При этом "Газмашпроекту" до октября 2022 года принадлежало 100% долей ООО "АвиагазЦентр", с октября 2022 года "АвиагазЦентр" принадлежит бывшему владельцу "Газмашпроекта" Дмитрию Саморукову (председатель совета директоров АО "РУМО").

Ранее, комментируя итоги торгов "Интерфаксу", в АО "РУМО" выразили сомнение в серьезности намерений победителя торгов. "По мнению руководства АО "РУМО", это (победитель торгов - ИФ) не серьезный инвестор, так как земля в аренде, а цеха в основном разрушены. Их рыночная цена - около 200-300 млн рублей", - пояснял председатель правления АО "РУМО" Андрей Горшков.

Также сообщалось, что в процедуре конкурсного производства ОАО "РУМО" кредиторы проводили альтернативные собрания. Так, на одном из них, созванном по инициативе залогового кредитора, принималось решение о замещении активов должника и создании на базе его имущества юрлиц, в советы директоров которых должен был войти Панарин. Конкурсный управляющий в то же время выносил на обсуждение кредиторов вопросы о реализации имущества банкрота, которое впоследствии все же было выставлено на торги.

ОАО "РУМО" было признано банкротом в апреле 2021 года. Банкротству "РУМО" предшествовала процедура внешнего управления. План внешнего управления предполагал, в частности, договор должника с одноименным АО "РУМО" о процессинге, по которому АО производит для должника продукцию из его сырья и комплектующих.

Сейчас АО "РУМО", созданное в 2018 году, ведет деятельность на бывшей производственной площадке обанкротившегося одноименного ОАО, выпускает продукцию для нефтегазовой и химической промышленности, в том числе для "Газпрома". АО выкупило у предшественника-банкрота весь станочный парк, торговые марки и патенты, складские запасы и инструменты.

Производство АО "РУМО" ведет в трех собственных цехах на площади 9 га и арендует землю под ними у Росимущества. При этом вся промплощадка завода-банкрота занимает 40 га, которую Росимущества разделило на 37 участков.

"РУМО" – единственное предприятие в России, имеющее технологические возможности выпускать поршневые компрессоры и газомотокомпрессоры мощностью свыше 1 МВт.