Победитель торгов заплатил 9-кратную цену в 1,5 млрд руб. за руины завода РУМО в Нижнем Новгороде

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Московское ООО "Азия Альянс Логистик" приобрело за 1,5 млрд рублей имущественный комплекс нижегородского ОАО "РУМО" в рамках процедуры его банкротства, сообщается на портале Федресурс. "РУМО" – единственное предприятие в РФ, имеющее технологические возможности выпускать поршневые компрессоры и газомотокомпрессоры мощностью свыше 1 МВт.

Договор купли-продажи с "Азия Альянс Логистик" заключен 29 декабря.

Как сообщалось, победителем торгов по продаже имущественного комплекса завода-банкрота был признан Сергей Борисов, действовавший в статусе агента в интересах "Азия Альянс Логистик", он поднял стартовую цену в 9 раз – со 165 млн до 1,5 млрд рублей.

ООО "Азия Альянс Логистик" (Москва) с уставным капиталом 500 тыс. рублей, согласно ЕГРЮЛ, учредил год назад Александр Сандуляк. Основной вид деятельности – деятельность автомобильного грузового транспорта.

В лот, выставленный на торги, вошли здания (цеха и иные нежилые помещения), объекты инфраструктуры, расположенные по одному адресу.

Участие в торгах принимали еще 8 лиц – предложившее предпоследнюю цену АО "Евро-Групп", ООО "Сигма", ООО "Индустриальный парк "РУМО", АО "Гард", ООО "Статус-Форум", ООО "УАТ", а также два ИП – Богдан Зинин и Илья Беляков.

Московское АО "Евро-Групп" возглавляет Сергей Панарин, которому принадлежит ООО "НПО "Газтехномаш". НПО "Газтехномаш" расположено в наукограде Жуковский в Московской области, специализируется на проектировании, разработке и производстве энергетического и технологического оборудования для предприятий нефтегазовой отрасли, говорится на его сайте, выступало подрядчиком "Газпрома". В феврале 2023 года "Газтехномаш" как и его дочернее ООО "Газмашпроект", в котором НПО владеет долей в 50%, сменил юридический адрес с Подмосковья на Нижний Новгород.

Ранее "Газмашпроект" относился к промышленной группе компаний "АвиагазЦентр", наряду с выпускающими продукцию и оказывающими услуги для нефтегазовой и химической промышленности АО "РУМО", "Анод-ТЦ" и "Газтехномаш". При этом "Газмашпроекту" до октября 2022 года принадлежало 100% долей ООО "АвиагазЦентр", с октября 2022 года "АвиагазЦентр" принадлежит бывшему владельцу "Газмашпроекта" Дмитрию Саморукову (председатель совета директоров АО "РУМО").

ОАО "РУМО" было признано банкротом в апреле 2021 года. На момент признания должника банкротом в третью очередь реестра кредиторов была внесена задолженность в размере 1,5 млрд рублей, в том числе обеспеченная залогом – 781 млн рублей, общая реестровая задолженность – 1,86 млрд рублей. Суд, вынося решение о признании должника банкротом, отмечал, что в материалы дела не представлена бухотчетность за 2018-2020 годы.

Банкротству "РУМО" предшествовала процедура внешнего управления, за которую голосовали три кредитора, владевшие совокупно более 50% голосов: НК Банк (42% голосов), ООО "АлгоралИнвест", ОАО "Торос". Против внешнего управления выступали ПАО "ТНС энерго" и ФНС России, которые впоследствии добились признания этого плана недействительным.

План внешнего управления предполагал, в частности, договор должника с одноименным АО "РУМО" (сейчас ведет производственную деятельность на той же промплощадке) о процессинге, по которому АО производит для должника продукцию из его сырья и комплектующих. НК Банк и АО "РУМО", согласно материалам дела, признавали свою аффилированность с должником.

Сейчас АО "РУМО", созданное в 2018 году, ведет деятельность на бывшей производственной площадке обанкротившегося одноименного ОАО, выпускает продукцию для нефтегазовой и химической промышленности, в том числе для "Газпрома". АО выкупило у предшественника-банкрота весь станочный парк, торговые марки и патенты, складские запасы и инструменты.

В АО "РУМО" "Интерфаксу" сообщили, что предприятие ведет деятельность в собственных цехах, не входящих в лот, реализованный на торгах в рамках банкротства ОАО "РУМО". Собственное производство АО размещено в трех цехах на площади 9 га, при этом вся промплощадка ОАО занимает 40 га, которую Росимущество разделило на 37 участков, уточнил представитель компании.

АО "РУМО" арендует землю под своими цехами у Росимущества.

"По мнению руководства АО "РУМО", это (победитель торгов - ИФ) не серьезный инвестор, так как земля в аренде, а цеха в основном разрушены. Их рыночная цена - около 200-300 млн рублей", - комментировал "Интерфаксу" результаты торгов председатель правления АО "РУМО" Андрей Горшков.