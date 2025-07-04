Поиск

В Москве арестован председатель правления АО "Румо" Горшков

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы арестовал на месяц и десять суток председателя правления АО "Румо" Андрея Горшкова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщили в суде.

На этот же срок под арест отправлены гендиректор ООО "Двигатель Революции" Игорь Лашманов, арбитражный управляющий Союза "Урсо АУ" Эльвира Шабанова, а также четвертый фигурант Олег Смирнов.

Обвиняемые и их адвокаты просили о более мягкой мере пресечения, не связанной с заключением под стражей.

Подробностей уголовного дела в суде не сообщили. По данным "Коммерсанта", следствие полагает, что Горшков, приведя на торги две афилированные фирмы и подговорив конкурсного управляющего, купил здание обанкротившегося государственного института по заниженной цене, чем был нанесен ущерб Росимуществу.

Акционерное общество "РУМО" (АО "РУМО") основано в 2018 году на базе предприятия ОАО "РУМО" (ранее "Двигатель революции" и "Фельзер и Ко"), существующего с 1874 года. Завод специализируется на разработке, производстве, поставке и сервисе газомотокомпрессоров, поршневых компрессоров и агрегатов на их базе.

Административный и производственный комплексы АО "РУМО" находятся в Нижнем Новгороде.

Росимущество Мещанский суд Нижний Новгород Андрей Горшков Эльвира Шабанова Румо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экологический ущерб от деятельности ЮГК оценен в 6 млрд рублей

Военная операция на Украине

Источник сообщил об очередном санитарном обмене ранеными между РФ и Украиной

Минтранс предложил отложить требование оснащать новые самолеты видеокамерами

Запуск прямого авиасообщения между РФ и Саудовской Аравией планируется в октябре

Запуск прямого авиасообщения между РФ и Саудовской Аравией планируется в октябре
Военная операция на Украине

Россия и Украина провели еще один обмен военнопленными

Россия и Украина провели еще один обмен военнопленными

Песков сказал, что РФ внимательно относится ко всем заявлениям Трампа

Песков сказал, что РФ внимательно относится ко всем заявлениям Трампа

Путин счел целесообразным огласить послание Федеральному собранию позже обычного

Основной владелец "Южуралзолота" Константин Струков заявил, что не уезжал из РФ

Основной владелец "Южуралзолота" Константин Струков заявил, что не уезжал из РФ
Военная операция на Украине

Минобороны заявили об ударе по производителям дронов и аппаратуры в Киеве

Выход иностранцев на российский рынок ритейла замедлился в 2,5 раза

Выход иностранцев на российский рынок ритейла замедлился в 2,5 раза
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6663 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе433 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });