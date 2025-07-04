В Москве арестован председатель правления АО "Румо" Горшков

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы арестовал на месяц и десять суток председателя правления АО "Румо" Андрея Горшкова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщили в суде.

На этот же срок под арест отправлены гендиректор ООО "Двигатель Революции" Игорь Лашманов, арбитражный управляющий Союза "Урсо АУ" Эльвира Шабанова, а также четвертый фигурант Олег Смирнов.

Обвиняемые и их адвокаты просили о более мягкой мере пресечения, не связанной с заключением под стражей.

Подробностей уголовного дела в суде не сообщили. По данным "Коммерсанта", следствие полагает, что Горшков, приведя на торги две афилированные фирмы и подговорив конкурсного управляющего, купил здание обанкротившегося государственного института по заниженной цене, чем был нанесен ущерб Росимуществу.

Акционерное общество "РУМО" (АО "РУМО") основано в 2018 году на базе предприятия ОАО "РУМО" (ранее "Двигатель революции" и "Фельзер и Ко"), существующего с 1874 года. Завод специализируется на разработке, производстве, поставке и сервисе газомотокомпрессоров, поршневых компрессоров и агрегатов на их базе.

Административный и производственный комплексы АО "РУМО" находятся в Нижнем Новгороде.