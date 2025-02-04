Поиск

Brent подешевела до $75,08 за баррель

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются после того, как Вашингтон отложил введение новых пошлин на товары из Канады и Мексики.

США отложат пошлины для Канады в обмен на то, что Оттава реализует план по защите границы между двумя странами, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Введение пошлин для Мексики было отсрочено на месяц в ответ на отправку к границе с США 10 тысяч мексиканских военнослужащих с целью воспрепятствовать контрабанде фентанила и положить конец потокам нелегальных мигрантов.

"Волатильность нефтяного рынка обусловлена политической неопределенностью, которую создает администрация Трампа, - отмечает главный инвестиционный стратег Saxo Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана. - Фундаментальные для рынка показатели остаются в тени, а пошлины играют важную роль в формирования направления цен".

К 8:15 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,88 (1,16%) до $75,08 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,29 (0,4%), до $75,96 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,25 (1,71%), до $71,91 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,63 (0,9%), до $73,16 за баррель.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ 3 февраля решил не менять свою нынешнюю стратегию. Участники встречи отметили важность достижения полного соответствия текущим параметрам сделки, а также исполнения компенсационных графиков за перепроизводство ряда стран в период действия дополнительных добровольных сокращений добычи нефти.

Brent WTI Джастин Трюдо ОПЕК США Канада Мексика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китай ввел ответные пошлины на уголь, СПГ и нефть из США

Китай ввел ответные пошлины на уголь, СПГ и нефть из США

Производство российской сельхозтехники в 2024 году упало на 12,5%

Казахстан выполнит в 2025-2026 годах свои обязательства перед ОПЕК+

Трюдо заявил о приостановке пошлин США на канадские товары на 30 дней

США и Китай в течение суток обсудят повышение пошлин на китайские товары

Главы Мексики и США договорились отсрочить на месяц 25-процентные пошлины на импорт в США

Главы Мексики и США договорились отсрочить на месяц 25-процентные пошлины на импорт в США

Новак прокомментировал призыв Трампа к ОПЕК снизить цены на нефть

Министры комитета ОПЕК+ решили не менять текущую политику по добыче

Министры комитета ОПЕК+ решили не менять текущую политику по добыче

Минпромторгу предложили запретить закупку импортного оборудования при наличии российского

Европейские лидеры пообещали ответить США в случае введения пошлин на импорт из ЕС

Европейские лидеры пообещали ответить США в случае введения пошлин на импорт из ЕС
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау81 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне30 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5801 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2150 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне26 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе323 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии158 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });