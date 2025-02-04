Brent подешевела до $75,08 за баррель

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются после того, как Вашингтон отложил введение новых пошлин на товары из Канады и Мексики.

США отложат пошлины для Канады в обмен на то, что Оттава реализует план по защите границы между двумя странами, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Введение пошлин для Мексики было отсрочено на месяц в ответ на отправку к границе с США 10 тысяч мексиканских военнослужащих с целью воспрепятствовать контрабанде фентанила и положить конец потокам нелегальных мигрантов.

"Волатильность нефтяного рынка обусловлена политической неопределенностью, которую создает администрация Трампа, - отмечает главный инвестиционный стратег Saxo Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана. - Фундаментальные для рынка показатели остаются в тени, а пошлины играют важную роль в формирования направления цен".

К 8:15 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,88 (1,16%) до $75,08 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,29 (0,4%), до $75,96 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,25 (1,71%), до $71,91 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,63 (0,9%), до $73,16 за баррель.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ 3 февраля решил не менять свою нынешнюю стратегию. Участники встречи отметили важность достижения полного соответствия текущим параметрам сделки, а также исполнения компенсационных графиков за перепроизводство ряда стран в период действия дополнительных добровольных сокращений добычи нефти.