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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Группа ЛСР приобрела имущество обанкротившегося "Метростроя" в Петербурге

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - ООО "Специализированный застройщик "ЛСР. Северо-Запад 2" (входит в ПАО "Группа ЛСР") приобрело на торгах производственно-складской комплекс и земельный участок в Кировском районе Петербурга за 2,81 млрд рублей, сообщает пресс-служба АО "Российский аукционный дом" (РАД, организатор торгов).

Торги проводились в рамках процедуры банкротства ОАО "Метрострой".

Начальная цена лота - 2,44 млрд рублей, в ходе торгов она выросла на 15,2%.

Комплекс площадью 17,1 тысячи кв. метров располагается на участке 6,2 га на улице Ивана Черных. Здесь также размещен особняк Тейхмана - объект культурного наследия регионального значения. Примерно 50% площадей комплекса до июля 2024 года находятся в краткосрочной аренде у различных компаний.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 31 августа 2021 года признал ОАО "Метрострой" банкротом и ввел в отношении предприятия конкурсное производство.

"Метрострой" основан в 1941 году и занимался строительством, энергетических объектов и инженерных систем.

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий, управлению коммерческой и санаторной недвижимостью. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Сочи.

Группа ЛСР ЛСР Метрострой Петербург РАД
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