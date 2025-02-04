Трюдо заявил о приостановке пошлин США на канадские товары на 30 дней

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - США отложат введение пошлин на товары из Канады в обмен на реализацию Оттавой плана по защите границы между двумя странами стоимостью 1,3 млрд канадский долларов ($0,9 млрд - ИФ), сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"У меня только что состоялся приятный разговор с президентом Трампом (Дональд Трамп, президент США - ИФ). (...) Действие предлагаемых тарифов будет приостановлено как минимум на 30 дней, пока мы работаем вместе", - написал Трюдо в соцсети X.

Он добавил, что Канада реализует пограничный план стоимостью 1,3 млрд канадских долларов, а именно укрепит границу с США новыми вертолетами, технологиями и персоналом, чтобы остановить поток фентанила.

"Почти 10 тыс. военнослужащих на передовой работают и будут работать на охране границы", - уточнил премьер-министр.

По его словам, Канада также берет на себя новые обязательства по назначению "фентанилового царя", внесет картели в список террористических организаций, обеспечит круглосуточное наблюдение за границей, создаст совместные канадско-американские ударные силы для борьбы с организованной преступностью, фентанилом и отмыванием денег.

"Я также подписал новую разведывательную директиву по борьбе с организованной преступностью и фентанилом, и мы выделим на это $200 млн", - подчеркнул Трюдо.

В свою очередь, Трамп подтвердил приостановку введения импортных пошлин для Канады.

"Как президент, я несу ответственность за обеспечение безопасности всех американцев, и я делаю именно это. Я очень доволен этим первоначальным результатом, и действие тарифов, объявленных в субботу, будет приостановлено на 30 дней, чтобы посмотреть, удастся ли заключить окончательную экономическую сделку с Канадой", - написал он в своей соцсети The Truth.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ о пошлинах в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% - из Китая. При этом пошлины на энергоносители из Канады составят 10% и коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа, электроэнергии.