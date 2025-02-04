Сбербанк остался в программе льготного кредитования АПК на 2025 год

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк остался в программе льготного кредитования АПК на 2025 год.

Список уполномоченных банков, прошедших отбор для участия в этой программе, размещен на сайте Минсельхоза. Сбербанк значится на втором месте после Россельхозбанка.

Как сообщалось, в январе в СМИ появилась информация, что Сбербанк выходит из программы льготного кредитования. В банке "Интерфаксу" уточнили, что речь идет об обсуждении с профильными ведомствами изменение условий льготных программ кредитования АПК из-за ужесточения денежно-кредитной политики.

Первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова, комментируя эти заявления, сказала журналистам, что Сбербанк после переговоров остается в программе на прежних условиях.

Всего в этом году льготные кредиты аграриям будут предоставлять 40 банков, что на 10 больше, чем в прошлом году. В их числе, в частности, также ВТБ, Альфа-банк, АО "Райффайзенбанк", Промсвязьбанк, Московский кредитный банк, РНКБ, банк "Зенит", КБ "Кубань кредит", АКБ "Фора-банк", Севергазбанк, КБ "Хлынов", СДМ-Банк и другие.

По данным Минсельхоза, в 2024 году субсидии на новые льготные кредиты составили 21 млрд рублей, из них 17,5 млрд рублей - на короткие кредиты. На 2025 год размер субсидий увеличился в два раза - до 42 млрд рублей.

В 2024 году АПК привлек 1,1 трлн рублей льготных кредитов - как коротких, так и длинных.

Льготное кредитование осуществляется по "плавающей" ставке, которая зависит от ключевой ставки ЦБ. При нынешнем "ключе" приоритетные направления кредитования получают средства под 8,3% годовых.