Поиск

Сбербанк остался в программе льготного кредитования АПК на 2025 год

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк остался в программе льготного кредитования АПК на 2025 год.

Список уполномоченных банков, прошедших отбор для участия в этой программе, размещен на сайте Минсельхоза. Сбербанк значится на втором месте после Россельхозбанка.

Как сообщалось, в январе в СМИ появилась информация, что Сбербанк выходит из программы льготного кредитования. В банке "Интерфаксу" уточнили, что речь идет об обсуждении с профильными ведомствами изменение условий льготных программ кредитования АПК из-за ужесточения денежно-кредитной политики.

Первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова, комментируя эти заявления, сказала журналистам, что Сбербанк после переговоров остается в программе на прежних условиях.

Всего в этом году льготные кредиты аграриям будут предоставлять 40 банков, что на 10 больше, чем в прошлом году. В их числе, в частности, также ВТБ, Альфа-банк, АО "Райффайзенбанк", Промсвязьбанк, Московский кредитный банк, РНКБ, банк "Зенит", КБ "Кубань кредит", АКБ "Фора-банк", Севергазбанк, КБ "Хлынов", СДМ-Банк и другие.

По данным Минсельхоза, в 2024 году субсидии на новые льготные кредиты составили 21 млрд рублей, из них 17,5 млрд рублей - на короткие кредиты. На 2025 год размер субсидий увеличился в два раза - до 42 млрд рублей.

В 2024 году АПК привлек 1,1 трлн рублей льготных кредитов - как коротких, так и длинных.

Льготное кредитование осуществляется по "плавающей" ставке, которая зависит от ключевой ставки ЦБ. При нынешнем "ключе" приоритетные направления кредитования получают средства под 8,3% годовых.

Сбербанк Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на яйца в США бьют рекорды из-за птичьего гриппа

Цены на яйца в США бьют рекорды из-за птичьего гриппа

Арабика продолжает дорожать на опасениях по поводу достаточности предложения

Цена золота на спотовом рынке достигла рекордных $2836

Цена золота на спотовом рынке достигла рекордных $2836

Суд удовлетворил иск Сбера о взыскании с его бывшей британской "дочки" 12,5 млн фунтов

Суд удовлетворил иск Сбера о взыскании с его бывшей британской "дочки" 12,5 млн фунтов
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау84 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне34 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе325 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5802 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2151 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне26 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии158 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });