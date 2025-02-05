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Сбербанк подтвердил участие в программе льготного кредитования АПК в 2025 году

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк подтвердил, что будет участвовать в программе льготного кредитования АПК в 2025 году.

"Сбербанк продолжает участвовать в программе льготного финансирования сезонных работ - соответствующее соглашение было подписано с Минсельхозом. Участие Сбера в программе обеспечит удобный и быстрый доступ клиентов отрасли к льготному кредитованию и будет способствовать успешной реализации посевной", - говорится в сообщении банка.

Сбербанк также для максимальной поддержки отрасли готов увеличить объем финансирования на коммерческих условиях.

Накануне Минсельхоз озвучил список уполномоченных банков, прошедших отбор для участия в программе льготного кредитования. Сбербанк значится на втором месте после Россельхозбанка.

В январе в СМИ появилась информация о выходе Сбербанк из программы льготного кредитования АПК. В самой кредитной организации тогда уточнили, что речь идет об обсуждении с профильными ведомствами изменения условий льготных программ кредитования АПК из-за ужесточения денежно-кредитной политики. Первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова, комментируя эти заявления, сказала журналистам, что Сбербанк после переговоров остается в программе на прежних условиях.

Всего в этом году льготные кредиты аграриям будут предоставлять 40 банков, что на 10 больше, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза, в 2024 году субсидии на новые льготные кредиты составили 21 млрд рублей, из них 17,5 млрд рублей - на короткие кредиты. На 2025 год размер субсидий увеличился в два раза - до 42 млрд рублей.

В 2024 году АПК привлек 1,1 трлн рублей льготных кредитов. Льготное кредитование осуществляется по "плавающей" ставке, которая зависит от ключевой ставки ЦБ. При нынешнем "ключе" приоритетные направления кредитования получают средства под 8,3% годовых.

Сбербанк Минсельхоз РФ
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