СД "Циана" утвердил решение, необходимое для запуска оферты на обмен АДР Cian Plc

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров холдинговой компании сервиса объявлений "Циан" - МКАО "Циан" - наделил представителя компании полномочиями голосовать за запуск оферты на публичный внебиржевой обмен акций и АДР кипрской Cian Plc на бумаги российской компании. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении МКАО по итогам заседания совета директоров 3 февраля.

Позиция должна быть учтена при принятии решения о сделке как единственного акционера Cian Investments Limited. Последняя владеет 30,06% акций МКАО "Циан", согласно проспекту ценных бумаг МКАО.

В настоящее время МКАО "Циан" находится в процессе получения публичного статуса. После этого компания должна запустить оферту на обмен ценных бумаг для миноритариев бывшей холдинговой компании - Cian Plc - по коэффициенту 1:1, после завершения процесса обмена ожидается начало торгов акциями "Циана" на МосБирже.

"Это регуляторное раскрытие, необходимое для соблюдения требований российского законодательства и устава "Циан Технолоджи Лтд". Одобрение принято в рамках ранее утвержденного компанией плана корпоративных действий в рамках корпоративной реструктуризации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Циан", отказавшись от более подробных комментариев.

"Циан" в 2024 году инициировал реструктуризацию, в рамках которой зарегистрированная на Сейшелах Cian Technology Ltd стала владельцем 69,94% Cian Plc. Сообщалось, что компания с Сейшельских островов принадлежит акционерам сервиса, чьи акции не находятся в свободном обращении, сделка была осуществлена через обмен ценных бумаг.

Cian Technology Ltd стала новой холдинговой компанией, провела редомициляцию в САР Калининградской области и продолжила работу как МКАО "Циан".

Согласно проспекту ценных бумаг МКАО, 36,9% "Циана" через участие в капитале нескольких юрлиц, аффилированных с Speedtime Group, контролирует основатель Elbrus Capital Дмитрий Крюков.

Еще 7,95% "Циана" принадлежит основателю сервиса Дмитрию Демину, а 6,26% компании владеет экс-глава проекта Максим Мельников - через компанию MM Asia Invest Limited.

Помимо доли в МКАО "Циан", на балансе Cian Investments Limited находятся 9,93% от общего количества размещенных акций МКАО - которые зарезервированы под программы долгосрочной мотивации сотрудников.

Представитель МКАО также получил полномочия голосовать за одобрение опционных договоров в соответствии с мотивационной программой группы компаний "Циан".