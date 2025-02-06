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Мосбиржа допустила акции "Циана" к торгам с 7 февраля

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Московская биржа приняла решение включить с 7 февраля обыкновенные акции МКПАО "Циан Технолоджи Лтд" в раздел "первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам, говорится в сообщении площадки.

Торговый код – CNRU.

Накануне в ЕГРЮЛ отразилась запись о преобразовании "Циан" в МКПАО.

В конце января ЦБ РФ принял решение о регистрации проспекта обыкновенных акций "Циан" для получения компанией публичного статуса, до этого юрлицо "Циан Технолоджи Лтд" (сокращенное наименование - "Циан") действовало как МКАО.

В прошлом году "Циан" инициировал реструктуризацию, в рамках которой зарегистрированная на Сейшелах Cian Technology Ltd стала владельцем 69,94% кипрской Cian Plc. Сообщалось, что сделка была осуществлена через обмен ценных бумаг, а компания с Сейшельских островов принадлежит акционерам сервиса, чьи акции не находятся в свободном обращении.

Cian Technology Ltd стала новой холдинговой компанией, провела редомициляцию в САР Калининградской области и продолжила работу как МКАО "Циан".

После получения публичного статуса "Циан" планирует запустить оферту на обмен ценных бумаг миноритариям Cian PLC. После завершения процесса обмена ожидается начало торгов акциями "Циан" на Мосбирже.

Мосбиржа ранее сообщала, что 8 февраля остановит торги американскими депозитарными расписками (АДР) Cian Plc.

Мосбиржа Циан Cian МКПАО "Циан Технолоджи Лтд"
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