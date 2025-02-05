Alphabet в IV квартале увеличила чистую прибыль на 28%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Американская Alphabet Inc., холдинговая компания Google, в четвертом квартале 2024 года увеличила чистую прибыль на 28% и выручку - почти на 12%, однако второй показатель не оправдал ожиданий экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $26,536 млрд, или $2,15 в расчете на акцию, по сравнению с $20,687 млрд, или $1,64 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Выручка поднялась до $96,469 млрд против $86,310 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне $2,13 на акцию при выручке в $96,68 млрд.

Рекламные доходы Google в минувшем квартале увеличились на 10,6% и достигли $72,461 млрд (при прогнозе в $71,7 млрд). В частности, поисковый сервис заработал на рекламе $54,034 млрд (повышение на 12,5%) и YouTube - $10,473 млрд (рост на 13,8%).

Выручка сервиса Google Cloud подскочила более чем на 30% - до $11,955 млрд. Эксперты ожидали $12,2 млрд.

На конец декабря штат Alphabet насчитывал 183 323 человека, на 0,5% больше, чем годом ранее. Это максимальное число сотрудников с конца первого квартала 2023 года.

Компания в 2024 году выкупила свои акции на сумму $62,22 млрд, в том числе на $15,55 млрд в четвертом квартале.

Котировки акций Alphabet рухнули на 7,6% на дополнительных торгах во вторник. За последние три месяца рыночная стоимость компании увеличилась на 21,6% (до $2,53 трлн), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 6,6%.