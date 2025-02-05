Поиск

Alphabet в IV квартале увеличила чистую прибыль на 28%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Американская Alphabet Inc., холдинговая компания Google, в четвертом квартале 2024 года увеличила чистую прибыль на 28% и выручку - почти на 12%, однако второй показатель не оправдал ожиданий экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $26,536 млрд, или $2,15 в расчете на акцию, по сравнению с $20,687 млрд, или $1,64 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Выручка поднялась до $96,469 млрд против $86,310 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне $2,13 на акцию при выручке в $96,68 млрд.

Рекламные доходы Google в минувшем квартале увеличились на 10,6% и достигли $72,461 млрд (при прогнозе в $71,7 млрд). В частности, поисковый сервис заработал на рекламе $54,034 млрд (повышение на 12,5%) и YouTube - $10,473 млрд (рост на 13,8%).

Выручка сервиса Google Cloud подскочила более чем на 30% - до $11,955 млрд. Эксперты ожидали $12,2 млрд.

На конец декабря штат Alphabet насчитывал 183 323 человека, на 0,5% больше, чем годом ранее. Это максимальное число сотрудников с конца первого квартала 2023 года.

Компания в 2024 году выкупила свои акции на сумму $62,22 млрд, в том числе на $15,55 млрд в четвертом квартале.

Котировки акций Alphabet рухнули на 7,6% на дополнительных торгах во вторник. За последние три месяца рыночная стоимость компании увеличилась на 21,6% (до $2,53 трлн), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 6,6%.

Alphabet Google
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сделка по слиянию Honda и Nissan оказалась под вопросом

Сделка по слиянию Honda и Nissan оказалась под вопросом

Европейские акции преимущественно выросли во вторник

Европейские акции преимущественно выросли во вторник

Цены на яйца в США бьют рекорды из-за птичьего гриппа

Цены на яйца в США бьют рекорды из-за птичьего гриппа

Арабика продолжает дорожать на опасениях по поводу достаточности предложения

Цена золота на спотовом рынке достигла рекордных $2836

Цена золота на спотовом рынке достигла рекордных $2836
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе326 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне34 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2152 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5806 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии159 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау84 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне26 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });