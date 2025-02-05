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В АЕБ отметили, что негативные ожидания от авторынка РФ в январе не оправдались

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российский авторынок в январе показал относительно неплохие результаты вопреки прогнозам, в ближайшем будущем продажи автомобилей могут быть поддержаны наличием складских запасов у дилеров, отмечают в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Как сообщал ранее Минпромторг со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК", совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС), за январь на российском рынке было реализовано 96,4 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей (+10,7%), в том числе легковых - 88 554 (+10,7%), LCV - 7 846 шт. (+11,2%).

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев, комментируя ситуацию на авторынке в пресс-релизе ассоциации, отмечает, что в январе с его традиционно низкими из-за новогодних выходных показателями продаж рынок был относительно неплох.

"Негативные ожидания значительного замедления потребительской активности, связанные с влиянием снижения доступности кредитов и ростом утилизационного сбора, высказанные большинством экспертов, не оправдались. На основе полученных данных в январе 2025 года было продано (по оценке АЕБ на основании тех же данных ППК - ИФ) на 9% больше новых автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Очевидно, что на складах у дилеров еще имеется определенный запас автомобилей, способный поддержать продажи и удовлетворить спрос покупателей в ожидании вероятных негативных изменений ввиду сохраняющегося роста финансовой нагрузки", - цитирует Калицева пресс-служба ассоциации.

По прогнозу АЕБ, рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в РФ в 2025 году может снизиться на 15%, до 1,4 млн единиц с учетом альтернативных каналов поставок. "Мы ожидаем, что будет серьезная просадка в первом полугодии - может быть, даже выше 15%. Но начиная со второго полугодия возможна совершенно другая динамика", - говорил Калицев на годовой пресс-конференции АЕБ по авторынку в середине января.

Он отмечал, что позитивная динамика авторынка, осторожно прогнозируемая во втором полугодии, связана с ожиданиями начала снижения ключевой ставки ЦБ, а также с сохраняющимся высоким уровнем отложенного спроса и с наращиванием темпов выпуска на перезапущенных производственных площадках.

Алексей Калицев Ассоциация европейского бизнеса
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