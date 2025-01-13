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АЕБ в 2025 году ждет снижения рынка легковых автомобилей и LCV в РФ на 15%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в 2025 году может снизиться на 15%, до 1,4 млн единиц с учетом альтернативных каналов поставок, прогнозирует комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Мы ожидаем, что будет серьезная просадка в первом полугодии - может быть, даже выше 15%. Но начиная со второго полугодия возможна совершенно другая динамика", - сказал глава комитата Алексей Калицев, объявив прогноз на годовой пресс-конференции АЕБ о результатах авторынка.

Он отметил, что позитивная динамика авторынка, осторожно прогнозируемая во втором полугодии, связана с ожиданиями начала снижения ключевой ставки ЦБ, а также с сохраняющимся высоким уровнем отложенного спроса и с наращиванием темпов выпуска на перезапущенных производственных площадках.

По оценке АЕБ на основании регистраций транспортных средств, за 2024 год продажи легковых автомобилей и LCV в РФ выросли почти в 1,5 раза (на 46%), до 1 650 658 штук.

АЕБ Ассоциация европейского бизнеса
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