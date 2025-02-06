Росимущество стало владельцем 100% долей зернотрейдера "Родные поля"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Росимущество стало владельцем 100% долей зернотрейдера ООО "Родные поля". Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 5 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Ростовской области 3 февраля 2025 года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о передаче 100% зернотрейдера "Родные поля" (прежнее название - ООО "Торговый дом "РИФ") в доход РФ. Заседание прошло в закрытом режиме.

Генпрокуратура РФ 25 декабря 2024 года подала в Арбитражный суд Ростовской области иск к Петру Ходыкину и ООО "Современные фонды недвижимости" о взыскании в доход РФ 100% долей "Родных полей". ООО "Родные поля" полностью принадлежали комбинированному закрытому паевому инвестиционному фонду "Логистик" (владеет Ходыкин, находится под управлением паевого инвестиционного фонда ООО "Современные фонды недвижимости").

Ранее суд также частично удовлетворил ходатайство об обеспечении иска: наложил арест на все движимое и недвижимое имущество компании, в том числе на суда, все доли в уставных капиталах юрлиц и ценные бумаги, денежные средства, а также иные ценности, в частности, находящиеся во вкладах, на хранении в банках или иных кредитных организациях, индивидуальных банковских сейфах или ячейках. Приняты и другие обеспечительные меры.

По мнению Генпрокуратуры РФ, договор от 14 марта 2018 года, по результатам исполнения которого образовано ООО "Торговый дом "РИФ", является ничтожным из-за нарушения запрета на установление контроля офшорными юрисдикциями над стратегическими обществами. В 2022 году права на 100% долей предприятия получил Ходыкин.

"Поскольку доля ООО "Родные поля" на рынке перевалки зерна в морском порту Азов превышает 20%, (...) оно является стратегическим хозяйственным обществом. В ходе надзора выявлено, что в нарушение закона группой лиц с участием офшорных компаний путем совершения многочисленных сделок над ООО установлен иностранный контроль, а конечным бенефициаром общества выступает гражданин Федерации Сент-Китс и Невис и резидент ОАЭ Петр Ходыкин", - говорилось в материалах суда со ссылкой на заявителя.

В то же время в компании оценивали фактическую долю на рынке в 18%, что позволяет не относить ее к стратегическим хозяйственным обществам.

ООО "Торговый дом "РИФ" было создано для закупки и продажи сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке России и экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья. В апреле 2024 года компания сменила название на ООО "Родные поля".

ТД "РИФ" много лет был лидером в экспорте российского зерна. Весной прошлого года у него возникли трудности с поставками, которые были вызваны задержками с выдачей фитосанитарных сертификатов или вообще отказами в их выдаче. В результате уже загруженные суда стояли в портах.

Как заявлял тогда Россельхознадзор, с начала прошлого года у компании были выявлены несоответствия требованиям стран-импортеров в 44 (или 81%) экспортных партиях зерна объемом более 1 млн тонн. Территориальные управления Россельхознадзора за 2023-2024 годы направили в адрес ТД и его контрагентов 134 уведомления о несоответствии 252 партий зерновой продукции требованиям государств-импортеров. Компании было выдано 21 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Несмотря на это, должных мер по контролю за соответствием экспортных партий требованиям стран-импортеров принято не было, констатировала служба.

По данным газеты "Коммерсантъ", активы ООО включают собственный флот (11 морских судов), железнодорожный подвижной состав, грузовой терминал и свыше 200 объектов сопутствующей инфраструктуры. Его капитализация превышает 58 млрд рублей, ежегодная выручка - 299 млрд рублей.



