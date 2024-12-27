Генпрокуратура намерена взыскать 100% зернотрейдера "Родные поля" в доход государства

Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Ростовской области 27 января 2025 года на предварительном заседании рассмотрит иск Генеральной прокуратуры к Петру Ходыкину (владеет 100% долей ООО "Родные поля", прежнее название - ООО "ТД РИФ") и ООО "Современные фонды недвижимости" о взыскании в доход государства 100% долей "Родных полей", говорится в материалах дела.

Согласно документам, 100% долей ООО "Родные поля" принадлежат комбинированному закрытому паевому инвестиционному фонду "Логистик" (принадлежит Петру Ходыкину), находятся под управлением паевого инвестиционного фонда ООО "Современные фонды недвижимости".

По мнению Генпрокуратуры, договор от 14 марта 2018 года, по результатам исполнения которого образовано ООО "Торговый дом "РИФ", является ничтожным из-за нарушения запрета на установление контроля офшорными юрисдикциями над стратегическими обществами. В 2022 году права на 100% долей предприятия получил Петр Ходыкин.

"Поскольку доля ООО "Родные поля" на рынке перевалки зерна в морском порту Азов превышает 20%, (...) оно является стратегическим хозяйственным обществом. В ходе надзора выявлено, что в нарушение закона группой лиц с участием офшорных компаний путем совершения многочисленных сделок над ООО установлен иностранный контроль, а конечным бенефициаром общества выступает гражданин Федерации Сент-Китс и Невис и резидент ОАЭ Петр Ходыкин", - говорится в материалах со ссылкой на заявителя.

Генпрокуратура также подала ходатайство об обеспечении иска, суд их частично удовлетворил и таким образом наложил арест на все движимое и недвижимое имущество, в том числе суда, на все доли в уставных капиталах юрлиц и ценные бумаги, денежные средства, а также иные ценности, в том числе находящиеся во вкладах, на хранении в банках или иных кредитных организациях, индивидуальных банковских сейфах или ячейках, сетах в драгметаллах, принадлежащие зернотрейдеру.

Помимо этого, суд по требованию Генпрокуратуры запретил органам управления ООО "Родные поля" совершать действия и принимать какие-либо решения, Ходыкину и ООО "Современные фонды недвижимости" - вносить изменения в правила доверительного управления комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом "Логистик", а также наложил арест на инвестиционные паи КЗПИФ "Логистик".

По мнению Генпрокуратуры, в сложившихся условиях принятие обеспечительных мер предотвратит причинение ущерба ООО "Родные поля", публичным интересам и государству, а также будет направлено на сохранение существующего состояния отношений между сторонами.

Отмечается, что эти меры временны, их применение не приведет к невозможности осуществления ответчиками хозяйственной деятельности и не затруднит ее.

ООО "Торговый дом " РИФ " было создано в 2010 году для закупки и продажи сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке России и экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья. В апреле 2024 года компания сменила название на ООО "Родные поля".

ТД "РИФ" много лет был лидером в экспорте российского зерна. Весной 2024 года у него возникли трудности с поставками, которые были вызваны задержками с выдачей фитосанитарных сертификатов или вообще отказами в их выдаче. В результате уже загруженные суда стояли в портах.

Как заявлял тогда Россельхознадзор, с начала года у компании были выявлены несоответствия требованиям стран-импортеров в 44 (или 81%) экспортных партиях зерна объемом более 1 млн тонн. Теруправления Россельхознадзора за 2023-2024 годы направили в адрес ТД и его контрагентов 134 уведомления о несоответствии 252 партий зерновой продукции требованиям государств-импортеров, провели 5 профилактических визитов в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного надзора, контроля в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. Компании было выдано 21 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Несмотря на это, должных мер по контролю за соответствием экспортных партий требованиям стран-импортеров принято не было, констатировала служба.

В сентябре 2024 года тогдашний губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе отмечалось снижение экспорта продукции АПК из-за "ухода с рынка" одного из крупнейших в России экспортеров зерна - ООО "Родные поля", на долю которого приходилось около 49% от общего областного экспорта зерна.