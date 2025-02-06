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Производитель алкоголя Pernod Ricard сократила выручку в I финполугодии на 6%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Французская Pernod Ricard SA, один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, в первом полугодии 2025 финансового года сократила выручку на 6%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, продажи в июле-декабре 2024 года составили 6,18 млрд евро против 6,59 млрд евро годом ранее. В органическом выражении показатель снизился на 4%.

Доходы Pernod Ricard в Северной и Южной Америке в прошлом финполугодии органически уменьшились на 4% (в том числе в США - на 7%), в Европе - на 2% (без учета России - выросли на 1%), в Азии и остальном мире - на 5%. Падение продаж в Китае составило 25%.

В среднесрочной перспективе Pernod Ricard теперь рассчитывает на органический рост продаж в диапазоне 3-6%, а не 4-7%, как ожидалось ранее. В 2025 фингоду прогнозируется органическое снижение на 1-3% (low single digit), тогда как прежде ожидался рост.

Основанная в 1975 году группа Pernod Ricard выпускает и продает такие известные марки алкоголя, как водка Absolut, ром Havana Club, виски (Jameson, Ballantine's, Chivas Regal), коньяк Martell, джин Beefeater, ликеры Malibu и Kahlua, шампанское Mumm и Perrier-Jouet, текилу Olmeca. Продукция компании реализуется в 160 странах. Pernod Ricard, в частности, владеет Ереванским коньячным заводом (бренд "Арарат").

Pernod Ricard
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