Производитель Absolut и Martell снизил квартальную выручку на 3%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Французская Pernod Ricard SA, один из крупнейших в мире производителей алкогольной продукции, снизила выручку в третьем квартале 2025 финансового года (январь-март) на 3% в годовом исчислении - до 2,278 млрд евро, сообщается в отчетности.

Органическое сокращение выручки тоже составило 3%, тогда как аналитики, опрошенные LSEG, прогнозировали снижение на 2%.

Продажи в США в январе-марте увеличились на 2%. В Европе выручка уменьшилась на 7%, в Азии и других регионах - на 6%, в том числе в Китае - на 5%. Продажи в Индии выросли на 1%.

За девять месяцев 2025 фингода выручка Pernod Ricard уменьшилась на 5% - до 8,454 млрд евро. Органическое снижение составило 4%. Отрицательное влияние на выручку в размере 145 млн евро оказали изменения курсов валют.

Продажи в объемном выражении за девять месяцев повысились на 1%, тогда как цены в среднем снизились на 5%.

Pernod Ricard выплатит 25 июля промежуточные дивиденды в размере 2,35 евро на акцию акционерам, зарегистрированным в реестре на 23 июля.

Компания подтвердила прогноз на 2025 финансовый год, хотя и отметила сохранение высокой волатильности на рынке. В Pernod Ricard по-прежнему ожидают органического снижения продаж на 1-3% (low single digit).

С начала года капитализация Pernod Ricard сократилась на 16% (до 23,3 млрд евро), тогда как фондовый индекс CAC 40 потерял около 1%.

Основанная в 1975 году группа Pernod Ricard выпускает и продает такие известные марки алкогольных напитков, как водка Absolut, ром Havana Club, виски (Jameson, Ballantine's, Chivas Regal), коньяк Martell, джин Beefeater, ликеры Malibu и Kahlua, шампанское Mumm и Perrier-Jouet, текилу Olmeca. Продукция компании реализуется более чем в 160 странах.