Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,1%

Подрос "Аэрофлот" и просел "Русал"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии Мосбиржи в пятницу демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, стабилизации нефти (фьючерс на Brent торгуется у $74,6 за баррель), а также известий, что власти США и России пока не начинали обсуждение возможной встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Индекс IMOEX2 за минуту торгов подрос на 0,1%, лидерами роста выступают акции "Аэрофлота" (+0,5%), просели бумаги ОК "Русал" (-1,2%).

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2972,59 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 0,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 февраля, составляет 96,9104 руб. (-1,15 рубля).

Власти США и России пока не начинали обсуждение возможной встречи президентов обеих стран - Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщил CNN пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Между ними не было стартовых контактов для обсуждения того, нужна ли такая встреча, и если нужна, то где и как ее провести", - сказал он.

Телеканал отмечает, что Трамп ранее на этой неделе заявил о конструктивных контактах руководства США и РФ.

Подорожали также акции "НЛМК" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,1% "префы"), АФК "Система" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

Подешевели акции "РусГидро" (-0,4%), "МТС" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%).

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, рынок акций РФ накануне вырос на фоне продолжающих периодически поступать сообщениях о непубличных контактах между представителями Москвы и Вашингтона. Также поддержку рынку оказали данные Росстата о замедлении темпов роста инфляции до 0,16% на неделе с 28 января по 3 февраля, после роста на 0,22% за неделю с 21 по 27 января. С начала года рост цен к 3 февраля составил 1,30%. Если считать по методике Минэкономразвития, годовая инфляция снова замедлилась с 9,95% до 9,92%, а по методике Банка России - сохранилась на уровне 10,14%.

Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться ниже остающегося пока неприступным уровня 3000 пунктов. Индекс относительной силы RSI колеблется ниже зоны перекупленности. Уровнями поддержки остаются отметки 2850 и 2750 пунктов, считает аналитик.

В США индексы акций накануне завершили торги без единой динамики, внимание трейдеров в основном было сосредоточено на корпоративной отчетности. Просел индекс Dow (-0,3%), подросли S&P500 (+0,4%) и Nasdaq (+0,5%).

Федеральная резервная система опубликовала гипотетические сценарии шоковых ситуаций в рамках ежегодного стресс-теста крупных банков, которые оказались мягче, чем ожидалось. В результате подорожали акции банков, в том числе JPMorgan (+2,4%), Goldman Sachs (+2%), Citigroup (+3,6%), Morgan Stanley (+1,6%), Bank of America (+1,3%), Wells Fargo (+1,7%).

Упали рекордными более чем за 20 лет темпами бумаги Skyworks Solutions (-25%), производителя компонентов для смартфонов, на фоне заявления руководства компании об ожидаемом сокращении доходов от работы с крупнейшим партнером. Его имя не называлось, но аналитики полагают, что этим партнером является Apple.

В Азии в среду также наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский ASX Australia не изменился, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite растет на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменились менее чем на 0,1%).

На нефтяном рынке утром цены пытаются подрасти.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 07:03 МСК в пятницу составила $74,62 за баррель (+0,5%), мартовская цена фьючерса на WTI - $70,89 за баррель (+0,4%).

Позитивным фактором для нефтяных котировок накануне стали новости о том, что саудовская госкомпания Saudi Aramco поднимает цену на основной сорт нефти, поставляемой в Азию, на $2,4 за баррель. Цены для государств Северо-Западной Европы и Средиземноморья вырастут на $3,2 за баррель, а для покупателей из США - на $0,1-0,3 за баррель.

Между тем, сдерживающим фактором выступают заявления президента США Трампа о намерении увеличить добычу нефти и снизить цены на топливо.