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Производство алкогольной продукции в России в январе упало почти на 28%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Производство алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России в январе по сравнению с январем прошлого года снизилось на 27,8%, до 8,8 млн декалитров (дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль.

В том числе производство спиртных напитков упало на 28%, до 5,3 млн дал, из них наибольшие темпы падения - у водки. Ее было произведено 3,4 млн дал, что на треть меньше прошлогоднего показателя. Коньяка выработано 498,4 тыс. дал (на 3% меньше), ликеро-водочных изделий - 995,7 тыс. дал (на 21,6% меньше), других спиртных напитков - 421,2 тыс. дал (на 27,8% меньше).

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Как пояснили в Росалкогольтабакконтроле, "снижение объемов производства обусловлено ростом ставки акциза и минимальных цен с начала года, из-за чего производители наращивали объемы в конце года".

Самое большое падение произошло в производстве слабоалкогольной продукции - в 76 раз, до 11,5 тыс. дал с 877,4 тыс. дал годом ранее.

В то же время винодельческая отрасль нарастила производство основных видов продукции. Так, виноградного вина было выработано 2,2 млн дал, что на 16,5% больше, чем в январе прошлого года, игристых (шампанских) вин - 1,1 млн дал (на 23,4% больше).

Производство ликерных вин снизилось на 16,9%, до 65,7 тыс. дал.

Росалкогольтабакконтроль
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