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Продажи водки в РФ в январе снизились на 3,2%, вина - выросли на 4,7%

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Розничная торговля РФ в январе этого года реализовала 5,966 млн декалитров (дал) водки, что на 3,2% меньше, чем за первый месяц прошлого года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Продажи коньяка снизились на 8,5%, до 1,055 млн дал, ликеро-водочных изделий выросли на 17,1%, до 1,456 млн дал. Всего спиртных напитков было продано 9,636 млн дал, что соответствует показателю января прошлого года.

Наиболее резкое снижение продаж - почти в 9 раз, до 181 тыс. дал - отмечено в секторе слабоалкогольных напитков.

Виноградных вин было продано 4,352 млн дал (на 4,7% больше), игристых (шампанских) вин - 2,048 млн дал (на 2% больше). Реализация ликерных вин снизилась на 1,6%, до 94,5 тыс. дал.

Всего алкогольной продукции (за исключением пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе было продано 16,806 млн дал, что на 10,5% меньше, чем годом ранее.

Росалкогольтабакконтроль
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