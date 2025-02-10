Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,9%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в понедельник растет на ожиданиях сокращения геополитических рисков вокруг Украины после сообщений западных СМИ о контактах президентов США и России; также поддержку рынку оказывают подросшие цены на нефть (фьючерс на Brent превысил $75 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,9%, лидерами роста выступают акции "Юнипро" (+4,1%) и "Эн+ груп" (+2,5%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2994,37 пункта (+0,9%), индекс РТС - 969,7 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 февраля, составляет 97,2762 руб. (+36,58 копейки).

Подорожали также акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+2,3%), "Селигдара" (+2,3%), ГК "Самолет" (+2,2%), ПАО "ФСК-Россети" (+2%), "НОВАТЭКа" (+1,8%), "Аэрофлота" (+1,7%), "РусГидро" (+1,6%), "Т-Технологии" (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (+1,5% и +0,4% "префы"), АФК "Система" (+1,4%), "Роснефти" (+1,2%), "НЛМК" (+1,1%), Сбербанка (+1,1% и +1,2% "префы"), "АЛРОСА" (+0,9%), "Газпрома" (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), ОК "Русал" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), "Татнефти" (+0,7%), "МТС" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), ВТБ (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп предположил, что в будущем проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. "Полагаю, я встречусь с Путиным. В подходящее для этого время", - заявил он американским журналистам на борту президентского самолета. По сообщениям СМИ, отвечая на вопросы, Трамп повторил, что у него были контакты с Путиным. "Они были", - сказал он. Ранее Трамп сообщил об этом в интервью The New York Post.

При этом он снова не стал комментировать содержание этих контактов. Также Трамп не стал отвечать на вопрос, как часто и когда проводились эти контакты. "Мы видим прогресс", - добавил Трамп, говоря о попытках украинского урегулирования.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о беседе по телефону российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. "По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам, и, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал Песков "Интерфаксу".

Оценки аналитиков

По оценкам аналитиков компании "БКС Мир инвестиций", на этой неделе станет ясно, чем закончится попытка преодолеть сильнейшее сопротивление по индексу МосБиржи около 3000 пунктов. Помимо выхода новостей с геополитических полей рынок ждет заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, которое пройдет в пятницу, 14 февраля. Согласно консенсус-прогнозу, рынок ждет сохранения ставки на текущем уровне, а значит, все внимание будет приковано к риторике регулятора в пресс-релизе и на пресс-конференции, отмечают эксперты.

Как считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов, учитывая улучшение внешнего фона, в первую очередь рост нефтяных котировок и устойчивые ожидания геополитического позитива, в понедельник можно ожидать расширении спроса на ключевые "фишки". При этом выход индекса МосБиржи выше "круглой" отметки 3000 пунктов остается базовым сценарием, полагает он.

Акции ПАО "Группа Позитив" (-4%) продолжает обновлять 2-летние минимумы на фоне более слабого, чем ожидал менеджмент, роста объема отгрузок по итогам прошлого года (26 млрд руб.).

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что индекс МосБиржи вряд ли выйдет из боковика до пятницы.

Причиной утреннего оптимизма в понедельник являются ожидания геополитического урегулирования и мягкости Банка России на заседании в пятницу. Но не рекомендуется закладываться на первый фактор, поскольку решение проблемы Украины вряд ли будет быстрым и простым. Более вероятно, что рынок получит другой драйвер для пробоя преграды 3000 пунктов по индексу МосБиржи: сохранение Банком России монетарной паузы и намека регулятора на достижение пика ключевой ставки. В противном случае разочарование будет очень сильным, и рынок провалится глубоко ниже 2900 пунктов, считает эксперт.

"До пятницы вероятность выхода из боковика оцениваем как небольшую, хотя рисковым инвесторам стоит увеличивать долю акций в портфелях, поскольку вероятность позитивного для рынка исхода выше", - считает Антонов.

В США индексы акций в минувшую пятницу снизились на 1-1,4% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные, новости эмитентов и новые заявления президента США Дональда Трампа.

Трамп в пятницу сказал, что на предстоящей неделе планирует объявить встречные пошлины на товары из стран, облагающих американский импорт. До этого он уже объявил о введении пошлин на продукцию из Канады, Мексики и Китая, однако первым двум странам удалось договориться об их отсрочке.

Индекс потребительского доверия в США в феврале уменьшился до 67,8 пункта по сравнению с 71,1 пункта месяцем ранее, говорилось в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Февральское значение является минимальным за семь месяцев. Эксперты ожидали сохранения индекса на уровне предыдущего месяца - 71,1 пункта, по данным Trading Economics.

При этом инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в феврале повысились до максимальных с ноября 2023 года 4,3% с 3,3% в январе.

Тем временем, в Азии в понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,04%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,03%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,5% во главе с контрактом на Nasdaq).

В воскресенье Трамп сообщил о введении с понедельника пошлин в размере 25% на весь импорт стали и алюминия в США. Во вторник или среду также будут объявлены дополнительные пошлины.

Между тем Китай с понедельника вводит дополнительную пошлину в размере 15% на импорт сжиженного природного газа и угля из США, а также 10%-ную пошлину на импорт нефти. Кроме того, в КНР с этого дня начинает действовать дополнительная пошлина в 10% на ввоз сельскохозяйственной техники, многолитражных автомобилей и пикапов из США.

Такие меры приняты Пекином в ответ на действия Трампа, обложившего дополнительной 10%-ной пошлиной все поставляемые в Штаты китайские товары с 4 февраля.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в январе выросли на максимальные с августа прошлого года 0,5% в годовом выражении, говорится в опубликованном отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Инфляция в стране фиксируется по итогам двенадцатого месяца подряд.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали показатель на уровне 0,4%. В декабре он составлял 0,1%.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце снизились на 2,3% в годовом выражении после такого же спада месяцем ранее, по данным ГСУ. Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 2,1%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены умеренно растут после снижения по итогам предыдущей недели.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в понедельник составила $75,26 за баррель (+0,8% и +0,5% в пятницу), мартовская цена WTI - $71,58 за баррель (+0,8% и +0,6% в пятницу).

Трейдеры опасаются, что торговые войны, которые инициирует Трамп, приведут к существенному ослаблению глобального экономического роста и, соответственно, спроса на нефть, пишет MarketWatch.

В то же время, поддержку котировкам могут оказать возможное расширение санкций США в отношении России и Ирана.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 2,1%.