В ЕС не видят оснований для американских пошлин на европейский экспорт

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия пообещала отреагировать на возможные пошлины США на сталь и алюминий из ЕС, не считая их оправданными.

"На данном этапе мы не получили никаких официальных уведомлений о введении таможенных пошлин на товары ЕС. Мы не будем отвечать на общие заявления без подробностей или письменных разъяснений. ЕС не видит обоснований для введения тарифов на его экспорт. Мы будем реагировать, чтобы защитить интересы европейского бизнеса, работников и потребителей от необоснованных мер", - говорится в коммюнике ЕК.

В документе отмечается, что введение пошлин "было бы незаконным и экономически контрпродуктивным, особенно с учетом глубоко интегрированных производственных цепочек, которые ЕС и США создали посредством трансатлантической торговли и инвестиций".

По мнению ЕК, вводя антиевропейские пошлины, США тем самым будут действовать против интересов собственных граждан, повышая издержки для бизнеса и подпитывая инфляцию.

"Более того, таможенные пошлины усиливают экономическую неопределенность и подрывают эффективность и интеграцию мировых рынков", - подчеркивается в документе.

Ранее в этот же день глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил TF1, что Франция и Евросоюз готовы к ответу на случай введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на европейские товары.

"Это не сюрприз. Дональд Трамп уже проделывал это в 2018 году, и мы тогда отреагировали. На этот раз мы снова отреагируем", - сказал министр.

На вопрос, по каким видам товаров могла бы быть проявлена реакция Европы, министр ответил, что это Еврокомиссии надлежит определить сектора, по которым будут приняты соответствующие меры ЕС. И Еврокомиссия, по его словам, заверила страны Евросоюза, что "в нужный момент будет готова" применить такие меры.

Ранее Трамп заявил о своем намерении ввести с 10 февраля пошлины в 25% на импортируемые в США сталь и алюминий.

"Будет пошлина в 25% на сталь", - сказал президент. "И на алюминий - тоже", - добавил Трамп.

Кроме того, он сообщил, что во вторник или в среду объявит о пошлинах в отношении тех торговых партнеров США, у которых действуют тарифы на американские товары.

"Они вступят в силу почти сразу же", - объявил Трамп, говоря о пошлинах в отношении торговых партнеров.