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Президент Франции выступил против введения Трампом пошлин в отношении ЕС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что американскому лидеру Дональду Трампу не стоит вредить экономике Евросоюза, вводя пошлины.

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"Европа для вас союзник. Если вы хотите, чтобы Европа вкладывала больше средств в обеспечение безопасности и обороны, вы не должны вредить европейской экономике, угрожая ей пошлинами", - заявил Макрон в интерью телеканалу CNN.

По его мнению, экономические отношения с ЕС не являются главной проблемой США.

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"Послушайте, я думаю, что это не является главным приоритетом в нынешних условиях, учитывая все проблемы, с которыми мы сталкиваемся", - отметил французский президент.

"Мой первый вопрос к США: является ли Европейский союз вашей первой проблемой? Нет, я так не думаю. Ваша первая проблема - Китай", - уточнил Макрон.

Ранее Трамп заявлял, что может ввести пошлины на товары из ЕС.

Он также сообщил, что намерен в понедельник ввести пошлины в 25% на импортируемые сталь и алюминий.

Франция Эмманюэль Макрон США Дональд Трамп
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