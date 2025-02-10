В Париже заявили, что Франция и ЕС готовы ответить на пошлины, обещанные Трампом

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро считает, что Франция и Евросоюз готовы к ответу на случай введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на европейские товары.

"Это не сюрприз. Дональд Трамп уже проделывал это в 2018 году, и мы тогда отреагировали. На этот раз мы снова отреагируем", - сказал глава МИД в понедельник в интервью телеканалу TF1.

На вопрос, по каким видам товаров могла бы быть проявлена реакция Европы, министр ответил, что это Европейской комиссии надлежит определить сектора, по которым будут приняты соответствующие меры ЕС. И Еврокомиссия, по его словам, заверила страны Евросоюза, что "в нужный момент будет готова" применить такие меры.

"Этот момент наступил, - добавил Барро. - Не должно быть никаких колебаний, когда речь идет о защите наших интересов".

"И я уже говорил, что ни у кого нет интереса вступать в торговый конфликт с Европейским союзом", - подчеркнул министр иностранных дел Франции.

Еще до вступления в должность Трамп заявлял, а позднее подтверждал, что введет пошлины против стран ЕС, если они не увеличат объемы закупок американских нефти и газа. По его мнению, Евросоюз должен "восполнить свой огромный дефицит в торговых отношениях с США крупномасштабными закупками нефти и газа, иначе его ждут сплошные пошлины".