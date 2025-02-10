Дистрибьютор китайской Shacman в РФ приостановил продажу модели самосвалов из-за проверки

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российский дистрибьютор китайского производителя грузовой техники Shacman (ООО "Шакман Моторс") приостановил продажу модели самосвалов в связи с проверкой российских контролирующих органов на соответствие автомобилей требованиям техрегламента.

Соответствующее заявление компания разместила на своем сайте. В нем говорится о временной приостановке продаж самосвалов SX3258 категории N3G в 18 модификациях. ООО "Шакман Моторс" объясняет приостановку "проверкой поступившей информации о возможном несоответствии выпущенных в обращение транспортных средств Shacman типа SX3258 категории N3G требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)".

Компания сообщает, что в настоящее время проходит инициированная Росстандартом внеплановая проверка, в рамках которой, в частности, будет проверена техническая документация на грузовики Shacman SX3258, а также "документы, используемые в качестве доказательственной базы при оформлении ОТТС". При этом об отзыве ОТТС на эти машины, как подчеркивают в компании, речи сейчас не идет.

Поводом для проведения контрольных мероприятий, как следует из сообщения компании, стали претензии со стороны компании "Спецавтострой", которую не устроило качество купленного самосвала Shacman SX3258. "По мнению представителя ООО "Спецавтострой", транспортное средство имеет ряд признаков несоответствия обязательным требованиям, а именно: слабая конструкция заднего противоподкатного и бокового защитного устройства, сильный шум, слабое торможение и тихий неразборчивый звук при работе ГЛОНАСС", - говорится в сообщении.

По итогам выявленных нарушений автомобиль был направлен на испытательный полигон НАМИ для проверки безопасности. Испытания выявили три нарушения требований техрегламента: в части уровня шумности, прочности заднего противоподкатного защитного устройства и геометрических особенностей боковой защиты.

Дистрибьютор Shacman отмечает, что "идет работа по согласованию программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, связанного с обращением продукции". "После согласования программы с Росстандартом будет проведена отзывная кампания, которая будет включать устранение выявленных замечаний", - говорится в сообщении ООО "Шакман Моторс". Все ремонтные работы в рамках отзывной кампании будут бесплатными для владельцев транспорта.

Информация о внеплановой проверке в связи с описанным случаем ранее появилась в реестре контрольных мероприятий Генпрокуратуры РФ. Согласно реестру, проверка была согласована в конце января этого года и будет проходить в период с 6 по 19 февраля. Основанием для мероприятий надзорное ведомство указывает соответствующее письмо Росстандарта от конца декабря 2024 года.

Выручка ООО "Шакман Моторс", по данным бухгалтерской отчетности компании, в 2023 году подскочила в семь раз, превысив 430 млн руб. Чистая прибыль взлетела в 10 раз, почти до 300 млн руб. Совладельцами компании значатся китайский предприниматель Тянь Цичан (90%) и его российский партнер Вадим Федотов (10%). По оценке аналитического агентства "Автостат", бренд Shacman по итогам 2024 года вошел в тройку самых популярных марок тяжелых грузовиков на российском рынке с результатом продаж 15,7 тыс. автомобилей (-24,2% г/г) и долей рынка 15,4% (-1,1 п.п.).

Вопрос ужесточения процедуры сертификации

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов 5 февраля выступал на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" и среди прочего высказался за ужесточение процедуры сертификации иностранной автотехники для российского рынка. Министр привел в пример грузовики трех не названных китайских марок, которые "просто нельзя допускать на дороги".

"Нужна более жесткая работа по сертификации и особенно - по проверке соответствия машин из серийных партий", - сказал Алиханов на заседании, сообщив, что в Минпромторге уже проводили соответствующий анализ по грузовикам и "выявили серьезные нарушения по автомобилям трех китайских марок, которые просто нельзя допускать на дороги". "По таким кейсам будем предпринимать меры, вплоть до отзыва сертификата, и работать с Генпрокуратурой. Это крайне необходимо, учитывая, что спрос на грузовики может просесть на четверть", - сказал он.

Ранее Минпромторг сообщал со ссылкой на данные регистраций ЭПТС, что по итогам 2024 года продажи грузовиков в РФ снизились на 13%, до 121,6 тыс. шт. Текущий год сегмент грузовиков также начал с "просадки" - за январь, по оценке министерства, на внутреннем рынке реализовано 5,3 тыс. шт. (-29%).