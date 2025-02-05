Минпромторг призвал ужесточить процедуру сертификации иностранных авто для рынка РФ

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Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Процедуру сертификации иностранной автотехники для российского рынка следует ужесточить, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, приведя в пример грузовики трех не названных китайских марок, которые "просто нельзя допускать на дороги".

"Китайские автопроизводители, в целом, достаточно активно проникают на наш рынок, завоевывая всё большую долю. Для восстановления баланса министерством проводится последовательная индексация утильсбора. Но этого недостаточно. Нужна более жесткая работа по сертификации и особенно - по проверке соответствия машин из серийных партий", - сказал Алиханов на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность".

Он сообщил, что в министерстве уже проводили соответствующий анализ по грузовикам, и "выявили серьезные нарушения по автомобилям трех китайских марок, которые просто нельзя допускать на дороги". "По таким кейсам будем предпринимать меры, вплоть до отзыва сертификата, и работать с Генпрокуратурой. Это крайне необходимо, учитывая, что спрос на грузовики может просесть на четверть", - сказал он.

Ранее Минпромторг сообщал со ссылкой на данные регистраций ЭПТС, что по итогам 2024 года продажи грузовиков в РФ снизились на 13%, до 121,6 тыс. шт. Текущий год сегмент грузовиков также начал с "просадки" - за январь, по оценке министерства, на внутреннем рынке реализовано 5,3 тыс. шт. (-29%).

В ходе выступления на заседании комиссии Госсовета Алиханов также отметил: "Пока предприятия поддерживают свои производственные планы за счет оборонного заказа - он формирует уже половину и более от объемов выпуска. Но в этой части автозаводы работают с убытками. Мы уже обозначили Минобороны необходимость пересмотра фиксированных цен. На этот счет есть поручения президента. Необходимо, чтобы они были выполнены".