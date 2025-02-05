Поиск

Минпромторг призвал ужесточить процедуру сертификации иностранных авто для рынка РФ

Минпромторг призвал ужесточить процедуру сертификации иностранных авто для рынка РФ
Архивное фото
Фото: Валентин Антонов/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Процедуру сертификации иностранной автотехники для российского рынка следует ужесточить, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, приведя в пример грузовики трех не названных китайских марок, которые "просто нельзя допускать на дороги".

"Китайские автопроизводители, в целом, достаточно активно проникают на наш рынок, завоевывая всё большую долю. Для восстановления баланса министерством проводится последовательная индексация утильсбора. Но этого недостаточно. Нужна более жесткая работа по сертификации и особенно - по проверке соответствия машин из серийных партий", - сказал Алиханов на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность".

Он сообщил, что в министерстве уже проводили соответствующий анализ по грузовикам, и "выявили серьезные нарушения по автомобилям трех китайских марок, которые просто нельзя допускать на дороги". "По таким кейсам будем предпринимать меры, вплоть до отзыва сертификата, и работать с Генпрокуратурой. Это крайне необходимо, учитывая, что спрос на грузовики может просесть на четверть", - сказал он.

Ранее Минпромторг сообщал со ссылкой на данные регистраций ЭПТС, что по итогам 2024 года продажи грузовиков в РФ снизились на 13%, до 121,6 тыс. шт. Текущий год сегмент грузовиков также начал с "просадки" - за январь, по оценке министерства, на внутреннем рынке реализовано 5,3 тыс. шт. (-29%).

В ходе выступления на заседании комиссии Госсовета Алиханов также отметил: "Пока предприятия поддерживают свои производственные планы за счет оборонного заказа - он формирует уже половину и более от объемов выпуска. Но в этой части автозаводы работают с убытками. Мы уже обозначили Минобороны необходимость пересмотра фиксированных цен. На этот счет есть поручения президента. Необходимо, чтобы они были выполнены".

Антон Алиханов Китай Минпромторг РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 150 на 150

Домодедово заявило об отсутствии изменений в схеме управления аэропортом из-за иска Генпрокуратуры

Домодедово заявило об отсутствии изменений в схеме управления аэропортом из-за иска Генпрокуратуры

Бастрыкин призвал запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года

Бастрыкин призвал запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года

Суд завершил процедуру банкротства "Группы Е4", основанной Михаилом Абызовым

Росавиация отметила отсутствие выводов в отчете Казахстана о гибели самолета AZAL

Владелец S7 Филев не стал комментировать иск Генпрокуратуры к аэропорту "Домодедово"

Владелец S7 Филев не стал комментировать иск Генпрокуратуры к аэропорту "Домодедово"

Песков призвал дождаться окончания расследования крушения самолета AZAL в Казахстане

Песков призвал дождаться окончания расследования крушения самолета AZAL в Казахстане

"Аэрофлот" предложил принять понятные для ICAO правила поддержания летной годности самолетов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5809 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне34 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии162 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе326 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2152 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау85 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне26 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });