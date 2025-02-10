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Brent подорожала до $75,58 за баррель

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост днем в понедельник.

К 14:42 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,92 (1,23%), до $75,58 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,94 (1,32%), до $71,94 за баррель.

В центре внимания трейдеров остаются действия президента США Дональда Трампа. В выходные он заявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на все поставки стали и алюминия в США, а также пообещал принять ответные меры в отношении стран, облагающих пошлинами американские товары.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Евросоюз готов "в течение часа" отреагировать на введение Белым домом пошлин на импорт европейских товаров в США.

Китай с 10 февраля ввел дополнительную пошлину в размере 15% на импорт сжиженного природного газа и угля и в размере 10% - на импорт нефти из США. Кроме того, в КНР начинает действовать дополнительная 10%-я пошлина на ввоз американских сельскохозяйственной техники, автомобилей с большим объемом двигателей и пикапов.

Существуют опасения, что пошлины могут затормозить рост мировой экономики и ослабить спрос на энергоносители.

Аналитик IG Тони Сикамор отметил, что после приостановки на прошлой неделе вступления в действие тарифов на импорт из Канады и Мексики инвесторы спокойнее отреагировали на заявления о новых протекционистских мерах.

Рынок, судя по всему, смирился с тем, что эта тема будет появляться в новостях в ближайшие недели и месяцы, написал Сикамор, добавив, что впоследствии анонсированные пошлины могут с одинаковой вероятностью быть отменены или повышены.

"Возможно, инвесторы пришли к выводу, что негативно реагировать на каждый заголовок не лучший вариант действий", - резюмировал аналитик.

Некоторую поддержку котировкам нефти оказывают санкции, введенные Минфином США против перевозчиков иранской нефти. Под санкции попали три танкера и несколько организаций в разных странах, включая Индию и ОАЭ, связанных с поставками нефти из Ирана в КНР.

Санкции против Ирана и неспособность достичь договоренности относительно иранской ядерной программы являются повышательными факторами для нефтяных цен, хотя политика Трампа и направлена на снижение цен на энергоносители, отметили аналитики Citi.

"Мы полагаем, что в ближайший месяц или около того нефть, скорее всего, будет торговаться в боковом или нисходящем тренде, причем наш базовый сценарий предполагает нарастание понижательного давления на нефть в течение всего года", - написали они в аналитической записке.

Прогноз Citi предполагает, что во втором полугодии цена нефти Brent будет составлять $60-65 за баррель, поскольку Трамп будет настойчив в стремлении снизить цены на энергоносители.

Brent WTI Евросоюз Иран Китай США Олаф Шольц
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