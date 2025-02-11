Рубль на "Мосбирже" слегка дорожает к юаню на фоне дорожающей нефти

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Утром во вторник на "Московской бирже" рубль слегка дорожает к юаню на фоне дорожающей нефти.

После первой минуты торгов курс юаня снизился на 0,5 копейки к уровню закрытия понедельника и составил 13,1095 рубля. При этом юань оказался на 13,26 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Цены на нефть продолжают расти утром во вторник на фоне опасений возобновления конфликта между Израилем и ХАМАС.

К 10:05 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,63% до $76,34 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на 0,59%, до $72,75 за баррель.

Президент США Дональд Трамп полагает, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если группировка не освободит всех оставшихся удерживаемых в секторе Газа заложников днем в субботу, передает AP.

В понедельник в ХАМАС приняли решение отложить освобождение очередной группы заложников, так как считают, что Израиль нарушает соглашение о прекращении огня. После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац дал распоряжение Армии обороны Израиля перейти в состояние "наивысшей готовности".

Кроме того, введение Трампом 25%-ных пошлин на весь импорт стали и алюминия в США может негативно отразиться на топливно-энергетическом комплексе страны, особенно на представителях нефтяной отрасли, закупающих особые марки стали, недоступные на внутреннем рынке, пишет Trading Economics.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывает скачок цен на газ в Европе, из-за которого использование нефти в качестве топлива становится более привлекательным с экономической точки зрения.