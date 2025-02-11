Минсельхоз РФ разработал условия для господдержки агроагрегаторов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ разработал проект постановления правительства об определении условий, которым должны соответствовать агроагрегаторы для получения государственной поддержки.

Проект размещен на сайте regulation.gov.ru.

Закон, который вводит в определение "агроагрегаторы" (организации, содействующие в поставке продукции фермерских хозяйств в торговые сети), был принят в августе 2024 года и вступил в силу с 1 сентября.

Как сообщалось, агрегаторы, которые являются сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, могут претендовать на государственную поддержку по полному спектру: кредиты, страхование рисков, обеспечение обновления основных средств, информационное обеспечение при реализации государственной аграрной политики. Критерии агроагрегаторов определяет правительство.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, число поставщиков агроагрегатора должно быть не менее пяти, причем не менее половины из них должны быть зарегистрированы и работать на территории того субъекта, в котором зарегистрирован и работает агроагрегатор (по данным ФНС). Для обеспечения конкуренции и исключения монополизации рынков количество поставщиков одного агроагрегатора не должно превышать 25% общего количества производителей фермерской продукции этого субъекта РФ. Доля одного поставщика в общем объеме закупаемой агроагрегатором продукции не может превышать 20% в денежном (рубль) и (или) физическом выражении.

Поставщиками агроагрегатора могут быть только сельхозпроизводители и (или) предприятия по переработке сельхозпродукции, являющиеся резидентами РФ.

Дополнительно также устанавливается условие, в соответствии с которым агроагрегатор должен иметь мощности (не менее 30%) по хранению сельскохозяйственной и пищевой продукции.

Как сообщалось в презентации Минсельхоза на форуме "Развитие малого агробизнеса в России" в январе, на долю фермерских и личных подсобных хозяйств в РФ приходится 29,1% производства зерновых и зернобобовых культур, почти 12% - сахарной свеклы, 39,2% - подсолнечника, 75,5% - картофеля, 70,2% - овощей, 64,2% - плодов и ягод, 40,2% - молока, 14,2% - скота (на убой), 18,3% - яиц.

Доля малых форм хозяйствования в общем поголовье крупного рогатого скота составляет 55,9%, овец и коз - 85,1%, в посевных площадях сельхозкультур - 34,9%, под овощами открытого грунта - 83,5%.