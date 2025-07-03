Минсельхоз в 2026 году запустит федеральный проект "Развитие малого агробизнеса"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз планирует в 2026 году начать реализацию нового федерального проекта "Развитие малого агробизнеса", сообщила замдиректора департамента развития сельских территорий ведомства Рената Бибарсова на сессии в рамках Дня российского поля в Волгоградской области.

"В этом документе будут консолидированы все меры господдержки фермеров и кооперативов. И одним из приоритетных направлений проекта будет развитие инфраструктуры сбыта фермерской продукции, будут выделены как агроагрегаторы, так и и иные формы поддержки реализации", - сказала она.

По ее словам, прежде всего будет субсидироваться создание логистической инфраструктуры, мощностей по сбору, хранению, переработке и обработке продукции малого агробизнеса. "Предусматривается также предоставление субсидий на обеспечение прослеживаемости продукции малых форм, в особенности личных подсобных хозяйств, - сказала Бибарсова. - Кроме того, планируем предоставлять субсидии на закуп продукции агроагрегаторами с тем, чтобы они смогли обеспечить лучшую цену по сравнению с перекупами так называемыми".

В планах также предоставление господдержки и на сертификацию такой продукции - "в случае, если это необходимо - если это органическая продукции или продукция с улучшенными характеристиками, которая требует сертификации".

Как отметила Бибарсова, эти меры будут не только способствовать реализации продукции малого агробизнеса на внутреннем рынке, но и консолидировать партии для ее экспорта. В настоящее время при незначительных объемах производства отдельным малым производителям трудно выходить на экспорт, констатировала она.

Закон, который вводит определение "агроагрегаторы" (организации, содействующие в поставке продукции фермерских хозяйств в торговые сети), был принят в августе 2024 года и вступил в силу с 1 сентября. Согласно ему, агрегаторы, которые являются сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, могут претендовать на государственную поддержку по полному спектру: кредиты, страхование рисков, обеспечение обновления основных средств, информационное обеспечение при реализации государственной аграрной политики. Критерии агроагрегаторов определяет правительство. Число поставщиков агроагрегатора должно быть не менее пяти, причем не менее половины из них должны быть зарегистрированы и работать на территории того субъекта, в котором зарегистрирован и работает агроагрегатор (по данным ФНС). Для обеспечения конкуренции и исключения монополизации рынков количество поставщиков одного агроагрегатора не должно превышать 25% общего количества производителей фермерской продукции этого региона. Доля одного поставщика в общем объеме закупаемой агроагрегатором продукции не может превышать 20% в денежном (рубль) и (или) физическом выражении.

Поставщиками агроагрегатора могут быть только сельхозпроизводители и (или) предприятия по переработке сельхозпродукции, являющиеся резидентами РФ.

Дополнительно также устанавливается условие, в соответствии с которым агроагрегатор должен иметь мощности (не менее 30%) по хранению сельскохозяйственной и пищевой продукции.

По данным Росстата, в 2024 году доля фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве зерна составила 30,4% от общего сбора (в 2023 году 30,8%), сахарной свеклы - 11,9% (10%), подсолнечника - 39,2% (38,2%).

Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах населения, которые в 2024 году собрали 59,1% общего урожая картофеля и 46,6% - овощей (в 2023 году - соответственно 57,4% и 45,6%).