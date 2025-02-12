Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду растет на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, а также в ожидании сохранения неизменности ставки ЦБ РФ на февральском заседании и свежих новостей относительно урегулирования конфликта вокруг Украины; сдерживающим фактором выступает проседающая нефть (фьючерс на Brent торгуется у $76,8 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,7%, лидируют в росте "префы" "Транснефти" (+3%) и акции ПАО "Группа Позитив" (+2,8%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3040,16 пункта (+0,73%), индекс РТС - 999,68 пункта (+0,73%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 февраля, составляет 95,8024 руб. (-97,97 копейки).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 февраля, составляет 95,8024 руб. (-97,97 копейки).

Подорожали также акции ВТБ (+2,4%), "НОВАТЭКа" (+2,4%), АФК "Система" (+2%), "Московской биржи" (+1,6%), "МТС" (+1,4%), "Магнита" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1%), "Газпрома" (+0,9%), Сбербанка (+0,9% и +1% "префы"), "ММК" (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Северстали" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), ОК "Русал" (+0,6%), "Т-Технологии" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%), "Татнефти" (+0,1%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 МСК составил 15,37 млрд рублей (из них 2,21 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,41 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 1,34 млрд рублей на акции "Группы Позитив").

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, рынок акций РФ не оставляет попыток продвинуться выше, несмотря на сохраняющуюся геополитическую неопределенность. Инвесторы также ожидают пятничного заседания Банка России, где, согласно консенсусу аналитиков, ожидается сохранение ключевой ставки на уровне 21% годовых.

Индекс МосБиржи закрепляется выше важной отметки 3000 пунктов. Ближайшей целью для роста индекса МосБиржи является уровень сопротивления в районе 3055 пунктов, считает Смирнов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает сохранения позитивных настроений на рынке акций РФ.

Новой волне активизации покупок способствуют оптимистичные геополитические ожидания, поддержанные сообщениями, подтверждающими активизацию прямых контактов между РФ и США.

"Сегодня ждем сохранения спроса на ключевые "фишки", с развитием повышательного движения индекса МосБиржи. Целью роста индекса, по нашим оценкам, сегодня видим диапазон 3020-3070 пунктов", - считает Локтюхов.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ демонстрирует уверенность покупателей, можно говорить, что сильное сопротивление 3000 пунктов по индексу Мосбиржи пробито. Теперь рынку нужны позитивные новости, чтобы резко ускорить подъем. В отсутствии яркого позитива и негатива повышение будет плавным, с периодическими фиксациями спекулятивной прибыли, считает эксперт.

Вечером большую роль могут сыграть свежие данные Росстата по инфляции. Если рост цен продолжит замедление, инвесторы встретят это с позитивом, поскольку именно на эти данные в пятницу будут опираться директоры ЦБ РФ при принятии решения по ключевой ставке. Даже нейтральная риторика регулятора может привести к усилению восходящего движения, полагает Антонов.

В то же время представитель "Алор брокер" не рекомендует в ближайшее время делать ставку на политику - процесс урегулирования украинской проблемы будет небыстрым, и периодически на рынке будут появляться как позитивные, так и негативные "вбросы" информации.

В США накануне подросли индексы S&P 500 (+0,03%) и Dow Jones (+0,3%), но просел Nasdaq (-0,4%); участники рынка оценивали выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Федрезерв не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки, заявил Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената. Он добавил, что экономика США остается сильной, а рынок труда, который был перегретым, немного "остыл" и является устойчивым. Он добавил, что инфляция приблизилась к цели ФРС в 2%, но остается несколько повышенной.

"Поскольку денежно-кредитная политика в данный момент является существенно менее ограничительной, чем она была, и экономика США остается сильной, нам не нужно спешить с корректировкой нашего подхода", - сказал Пауэлл.

Федрезерв опустил ставку на 100 базисных пунктов с сентября по декабрь 2024 года - до текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. Регулятор не стал менять ставку на январском заседании.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет Хаммак считает уместным удерживать процентные ставки стабильными в течение "некоторого времени" в ожидании дальнейшего прогресса в плане замедления инфляции до целевого уровня 2%.

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,2%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются в пределах 0,1%).

В среду Пауэлл выступит в Палате представителей.

Участники рынка также ожидают, что власти Китая примут меры для поддержки потребительских расходов и привлечения иностранных инвестиций в преддверии ежегодного заседания Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вниз после публикации данных Американского института нефти (API), показавших резкий рост запасов в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $76,76 за баррель (-0,3% и +1,5% во вторник), мартовская цена фьючерса на WTI - $73,06 за баррель (-0,4% и +1,4% во вторник).

Согласно оценкам API, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 9,043 млн баррелей. Такой рост является максимальным с марта. Официальные данные Минэнерго США о резервах энергоносителей в стране будут обнародованы в среду в 18:30 МСК.

В среду рынок также ждет публикации ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку. Кроме того, трейдеры продолжают следить за заявлениями президента США Дональда Трампа как относительно торговых пошлин, так и геополитики.

Накануне Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $74,31 до $74,5 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства. Прогноз на 2026 год оставлен без изменений - $66,46 за баррель.