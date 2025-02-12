Госдума приняла закон о ставке НДПИ в 6% для концентратов с драгметаллами

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который устанавливает единую ставку НДПИ в размере 6% для концентратов и других полупродуктов, содержащих драгметаллы, что призвано упростить налогообложение и устранить споры о налоговой базе.

Документ № 758158-8 правительство РФ внесло в парламент в ноябре 2024 г.

"Уточняется порядок налогообложения добычи драгоценных металлов. Стоимость концентратов и других полупродуктов, содержащих в себе один или нескольких драгоценных металлов, предлагается рассчитывать как сумму произведений количества каждого драгоценного металла и их средних цен на мировом рынке за налоговый период. Ставка НДПИ на все концентраты и другие полупродукты будет установлена в размере 6% по аналогии со ставкой на золото", - сообщал ранее замминистра финансов Алексей Сазанов, представляя законопроект в парламенте.

Он пояснял, что в настоящее время НДПИ на золото рассчитывается по рыночной котировке с применением ставки 6%. Для серебра, платины и меди, содержащихся в концентратах и полупродуктах, ставка составляет 6,5%, но налог рассчитывается на основе себестоимости добычи, если металлы не были реализованы в налоговом периоде. Обычно это не происходит, так как дальнейшая переработка металлов осуществляется на следующих этапах добычи.

"Сейчас вводятся единые правила, когда как в отношении золота, так и в отношении любых иных драгоценных металлов налоговая база по НДПИ будет исчисляться исходя из рыночной котировки, исходя из содержания чистого метала в добытом полупродукте либо концентрате, поэтому ставка устанавливается по аналогии с золотом в размере 6%, но уже не от себестоимости добычи, а от рыночной стоимости чистого металла на мировых рынках", - сказал Сазанов. Стоимость концентратов и других полупродуктов, содержащих в себе один или несколько драгоценных металлов, будет определяется на основании средних цен на мировых рынках драгоценных металлов, рассчитываемых ФАС.

В пояснительной записке к принятому закону указано, что документ устранит споры между налоговыми органами и налогоплательщиками относительно определения налоговой базы по НДПИ, так как судебная практика показывает, что действующие правила не позволяют одновременно использовать разные налоговые ставки (6% или 6,5%) и рентные коэффициенты при расчете НДПИ для концентратов, содержащих золото, серебро и металлы платиновой группы.

Соответственно, в законе прекращается практика использования различных значений рентного коэффициента КРЕНТА, введенного в 2021 году для расчета налоговой ставки. Для концентрата, содержащего золото или серебро, было установлено значение коэффициента 1, для прочих драгметаллов - 3,5.

Выпадающие из-за установления единой ставки доходы бюджетов РФ будут компенсированы за счет планируемого увеличения производства концентратов драгметаллов на 7% в год, что соответствует среднегодовому темпу роста добычи драгметаллов в 2018-2023 гг., говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДПИ.