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Европа выпустит на рынок 42 млн баррелей нефтяных запасов в течение трех месяцев

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Европа высвободит на рынок 42 млн баррелей стратегических нефтяных запасов в течение следующих трех месяцев, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на министра экономики Франции Ролана Лескюра.

Половина этого объема будет приходиться на дизельное топливо, заявил он накануне встречи министров энергетики Европейского союза в Люксембурге.

Лескюр заявил, что объявленная в прошлом месяце французская партия дизельного топлива объемом 10 миллионов баррелей поступит на рынок в ближайшие дни, и влияние на цены будет ощущаться уже на следующей неделе. По его словам, запасы будут поставлены на рынок по себестоимости, что снизит цены на 12-18 центов за литр.

"Дизельное топливо лежит в основе наших проблем", - сказал министр, добавив, что, хотя он надеется на разрешение нынешнего кризиса "медленно, но верно", Европа сохранит за собой возможность дальнейшего высвобождения запасов.

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В начале октября президент США Дональд Трамп призвал ЕС высвободить запасы, пригрозив ограничить экспорт дизтоплива из США. Затем он сообщил, что страны Европы согласились высвободить "огромный объем" стратегических запасов дизтоплива. Перед этим издание Politico со ссылкой на источники написало, что Франция предложила странам ЕС высвободить из резервов 50 млн баррелей дизельного топлива и 50 млн баррелей нефти в ответ на призывы США.

В середине месяца страны G7 (CША, Канада, Великобритания, Япония и три страны ЕС - Франция, Германия и Италия) договорились о выпуске до 100 миллионов баррелей из SPR (стратегических нефтяных запасов). Позднее МЭА уточнило, что эти 100 млн барр. войдут в 400 млн барр., о высвобождении которых МЭА договорились в марте. Из мартовского объема к тому моменту было высвобождено 325 млн барр.

При этом альянс не представил разбивку объемов и видов топлива, подлежащих выпуску, а также не уточнил, какие из стран примут участие в этом. МЭА сообщило, что страны-участницы организации ускорят высвобождение ранее обещанных 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из своих стратегических резервов, в ближайшее время высвободят 20 млн баррелей дизельного топлива.

Европа нефть
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