Выручка ГК "Солар" в 2024 году выросла в 1,5 раза

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Выручка ГК "Солар" (работает в сфере информационной безопасности, принадлежит ПАО "Ростелеком") в 2024 году выросла в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщил журналистам в четверг гендиректор компании Игорь Ляпунов.

По итогам 2023 года выручка компании составляла 17,3 млрд рублей, увеличившись на 36% по сравнению с предыдущим годом.

"Сейчас оценочно мы выросли в 1,5 раза относительно 2023 года. Мы 2024 год очень оптимистично закончили", - сказал Ляпунов в кулуарах Форума цифровой трансформации, прошедшего в рамках Недели российского бизнеса.

Он сообщил также, что компания не планирует отказываться от сделок M&A; из-за сложной экономической ситуации, но будет "более пристально" смотреть на активы. Несколько сделок будет закрыто в I-II кварталах.

"Понятно, что любые турбулентные времена - это время возможностей. Мы в этом смысле наши инвестпрограммы по созданию собственных технологий и, в том числе, органическому созданию технологий, так и неорганическому, к которому я отношу M&A, конечно, не остановим. Безусловно, мы будем гораздо пристальнее смотреть на эффективность, сроки окупаемости наших бизнес-кейсов. Но, конечно, их сворачивать не будем", - сказал Ляпунов.

"Сейчас у нас есть три сделки, которые в I-II квартале мы закроем", - добавил он.

Глава "Солар" отметил также, что компания не наблюдает существенного снижения затрат заказчиков на решения по кибербезопасности, они остались примерно на прошлогоднем уровне.

"Сейчас, конечно, все компании свои инвестпрограммы и бюджет на все – и на ИТ, и на кибербезопасность – сделали по консервативному сценарию. Я не хочу сказать, что кто-то сильно "зарезал" (затраты - ИФ), но и точно не вырастил, как росли бюджеты все предыдущие годы. То, что мы видим по крупным компаниям – бюджеты флэтом к прошлому году", - сказал глава ГК "Солар".

Отвечая на вопрос, не планирует ли "Солар" в 2025 году сокращать штат, Ляпунов сказал: "скорее, нет".

"В нашем традиционном опорном бизнесе, конечно, мы в этом году делаем ставку на операционную эффективность. И она, понятно, будет какие-то объемы людей высвобождать. Но одновременно с этим у нас есть встречное движение – это наши инвест-кейсы, это наше инвестиционное, инновационное развитие. И мы, скорее, перебалансируем этих людей или эти ставки, этот ФОТ на инвест-кейсы", - сказал глава компании.