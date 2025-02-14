Ставки по ипотеке в США продолжили снижение

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США на минувшей неделе вновь продемонстрировали слабое снижение.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составила 6,87% годовых по сравнению с 6,89% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее ставка была на отметке 6,77%.

"Стабильность ставок в последнее время выгодна потенциальным покупателям, поскольку спрос на покупку выше, чем в это же время в прошлом году, - заявил главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер. - Это признак того, что оттепель в активности покупателей, возможно, уже не за горами".

Пятнадцатилетние ипотечные кредиты предоставляются сейчас в среднем под 6,09% годовых против 6,05% неделей ранее и 6,12% год назад.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая, в свою очередь, реагирует на изменения прогнозов в отношении базовой ставки Федеральной резервной системы. Доходность 10-летних US Treasuries по итогам торгов в четверг составляла 4,536% годовых по сравнению с 4,445% неделей ранее.