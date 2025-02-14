Поиск

Ставки по ипотеке в США продолжили снижение

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США на минувшей неделе вновь продемонстрировали слабое снижение.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составила 6,87% годовых по сравнению с 6,89% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее ставка была на отметке 6,77%.

"Стабильность ставок в последнее время выгодна потенциальным покупателям, поскольку спрос на покупку выше, чем в это же время в прошлом году, - заявил главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер. - Это признак того, что оттепель в активности покупателей, возможно, уже не за горами".

Пятнадцатилетние ипотечные кредиты предоставляются сейчас в среднем под 6,09% годовых против 6,05% неделей ранее и 6,12% год назад.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая, в свою очередь, реагирует на изменения прогнозов в отношении базовой ставки Федеральной резервной системы. Доходность 10-летних US Treasuries по итогам торгов в четверг составляла 4,536% годовых по сравнению с 4,445% неделей ранее.

US Treasuries США Freddie Mac Сэм Хатер ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кондитеры США ждут роста продаж шоколада к 14 февраля на 3%

Больше четверти всех долгов россиян приходится на кредиты

Больше четверти всех долгов россиян приходится на кредиты

В руководстве ВТБ видят больше интриги в прогнозе ЦБ по инфляции, чем в решении по ставке

"Ведомости" сообщили, что "Севергрупп" ведет переговоры о покупке "Азбуки вкуса"

"Ведомости" сообщили, что "Севергрупп" ведет переговоры о покупке "Азбуки вкуса"

Мосбиржа не будет возобновлять торги на фондовом рынке в вечернюю сессию четверга

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Porsche планирует сократить на 1,9 тыс. сотрудников

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5854 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе339 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2171 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });