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В США ставки по ипотеке опустились до уровня конца 2024 года

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США опустились до уровней, отмечавшихся в конце 2024 года.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,89% годовых по сравнению с 6,95% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее ставка находилась на отметке 6,64%.

"Несмотря на то, что ставки выше прошлогоднего уровня, последние две недели число заявок на покупку умеренно превышает то, что мы видели год назад. Это указывает на некоторый скрытый спрос на рынке", - полагает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер.

Пятнадцатилетние ипотечные кредиты предоставляются сейчас в среднем под 6,05% годовых против 6,12% неделей ранее и 5,9% год назад.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая, в свою очередь, реагирует на изменения прогнозов в отношении базовой ставки Федеральной резервной системы. Доходность 10-летних US Treasuries в ходе торгов в пятницу составляет 4,435% годовых по сравнению с 4,541% неделей ранее.

US Treasuries США Сэм Хатер ФРС Freddie Mac
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