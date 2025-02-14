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Решение ЦБ сохранить ставку на 21% не сказалось на курсе рубля к юаню

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" курс рубля к юаню не изменился на решении Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, так как оно было ожидаемом рынком и аналитиками.

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К 13:31, через минуту после выхода пресс-релиза ЦБ по ставке, юань подорожал к рублю на 1 копейку по сравнению с уровнем на 13,29 и составил 12,377 рубля.

Банк России не давал дополнительных сигналов перед февральским заседанием. В декабре, не изменив ставку вопреки ожиданиям ее повышения, ЦБ заявил, что оценит целесообразность ужесточения денежно-кредитной политики на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции.

"Текущее инфляционное давление остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растет склонность населения к сбережению. По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году", - сообщил регулятор.

Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции. В базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0-8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем, отмечает ЦБ.

20 декабря 2024 года ЦБ также сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Такая ставка была установлена 25 октября.

Банк России сохранял ставку на уровне 16% годовых четыре заседания подряд после ее повышения 25 декабря 2023 года на 100 базисных пунктов. После этого ставка была повышена до 18% годовых 26 июля. В сентябре ЦБ повысил ключевую ставку до 19% годовых.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ставке запланировано на 21 марта 2025 года.

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