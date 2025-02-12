Аналитики единогласно ждут сохранения ставки Банка России в пятницу на 21%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Аналитики единогласно ждут сохранения ключевой ставки Банка России 14 февраля на уровне 21%.

Банк России не давал дополнительных сигналов перед февральским заседанием. В декабре, не изменив ставку вопреки ожиданиям ее повышения, регулятор заявил, что оценит целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции.

Корпоративное и розничное кредитование в январе, по оперативным данным, продолжило сокращаться, отметил ранее ЦБ. В декабре корпоративное кредитование снизилось на 0,2%, розничное - на 0,5%.

Инфляция в России в годовом выражении на 10 февраля была в районе 10% (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и 9,99% (после 9,92% на 3 февраля), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь январь и за весь февраль 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Инфляционные ожидания населения России в январе немного выросли, составив 14% против 13,9% в декабре. Ценовые ожидания предприятий в январе не изменились после заметного роста на протяжении четырех предыдущих месяцев.

Банк России, сохранив ставку на уровне 21%, отметит, что в базовом сценарии потенциал снижения ставки в 2025 году ограничен, в рисковом сценарии - по-прежнему нельзя исключать ее повышения в ближайшие месяцы, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Такое решение ЦБ может быть связано с тем, что экономика в последнее время посылает смешанные сигналы. С одной стороны, динамика кредитования остается умеренной последние 3 месяца, есть признаки перелома планов компаний по инвестиционной активности и найму новых сотрудников. Рубль продолжает укрепляться, что сдерживает инфляционные риски на будущее. С другой стороны, текущая инфляция по-прежнему значительно выше целевых уровней ЦБ, экономическая активность могла ускориться в конце прошлого - начале текущего года, и есть риски продолжительного сохранения "перегрева" в экономике из-за отложенных эффектов стимулирующей бюджетной политики последних лет", - полагают эксперты.

Совокупность факторов складывается в пользу сохранения ключевой ставки на уровне 21% продолжительное время, отмечают экономисты ВТБ. С одной стороны, текущее ценовое давление и инфляционные ожидания остаются высокими. С другой стороны, денежно-кредитная политика влияет на совокупный спрос: в ноябре-декабре наметились явные тенденции к его замедлению. "В логике решений по денежно-кредитной политике это может означать, что необходимая степень жесткости, по мнению Банка России, уже достигнута, и дополнительное повышение ключевой ставки может не потребоваться. Однако, если кредитование вернется к темпам роста 2023-2024 годов, может возникнуть необходимость в дальнейшем повышении ключевой ставки", - считают эксперты.

"Мы ожидаем, что выше 21% ключевая ставка не пойдет, впрочем, не исключаем, что в марте-апреле ситуация может потребовать от Банка России дополнительной жесткости. Окно возможностей для перехода к смягчению денежно-кредитной политики может появиться только во втором полугодии 2025 года: по мере роста определенности с исполнением бюджета", - пишут экономисты Газпромбанка в обзоре. По их мнению, если ЦБ решит отказаться от дополнительной жесткости ДКП и ключевая ставка снизится до 19-20% по итогам 2025 года, то инфляция по итогам текущего года может замедлиться лишь до 7,5-8%.

Реалистичных альтернатив решению сохранить ставку в пятницу на уровне 21% экономисты "Ренессанс Капитала" не видят. Они подчеркивают, что основной фокус будет сосредоточен на риторике регулятора. По их мнению, сигнал, скорее всего, будет либо нейтральным, либо позитивным для рынка. "Мы продолжаем придерживаться позиции, что декабрьское заседание ознаменовало переход Банка России к более сбалансированному подходу к таргетированию инфляции с учетом сопутствующих издержек. В связи с этим ни динамика инфляции, ни по-прежнему достаточно сильные показатели экономической активности не должны будут, на наш взгляд, сподвигнуть Банк России дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику", - отмечают эксперты.

Данные по кредитованию и инфляции сейчас противоречивы для того, чтобы менять ключевую ставку, считают аналитики ИБ "Синара". ЦБ на опорном заседании в пятницу повысит прогнозы по инфляции и диапазону средней ключевой ставки, что окажет давление на цены ОФЗ, полагают эксперты.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" считают, что риторика ЦБ в пятницу останется жесткой. В базовом сценарии они прогнозируют начало цикла снижения ставки в июне, ставку на конец года в размере 16% (в среднем за год - 19,5%).

"Полагаем, что существенного ухудшения ситуации с инфляцией в январе по сравнению с декабрем не произошло, и допускаем, что февраль-март могут стать "переломными" и в динамике инфляции, и в динамике инфляционных ожиданий. В этих условиях сценарий сохранения текущей ставки в 21% на заседании ЦБ 14 февраля кажется наиболее вероятным при сохранении жесткого сигнала, хотя и не исключаем, что вариант повышения ставки также будет предметно рассмотрен регулятором", - пишут аналитики Россельхозбанка в обзоре.

Экономисты ФГ "Финам" тоже допускают, что ЦБ будет рассматривать варианты повышения ставки в пятницу до 22-23%. Вместе с тем этот сценарий аналитики сейчас считают маловероятным. По их мнению, Банк России может сохранить направленный сигнал о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях (в более мягком варианте скажет о намерении удерживать ключевую ставку на высоком уровне в течение продолжительного времени). Эксперты "Финама" прогнозируют ставку ЦБ по итогам 2025 года на уровне 17-18%.

"На фоне продолжающегося в январе торможения розничного кредитования мы ожидаем, что ЦБ РФ оставит ключевую ставку на прежнем уровне на заседании 14 февраля, однако дальнейшая траектория монетарной политики во многом будет зависеть от более широкого геополитического контекста", - считают экономисты Альфа-банка. По их мнению, ЦБ уже готов назвать уровень ставки в 21% пиком в цикле ее повышения.

Эксперты УК "Первая", ИК "Велес Капитал" и Совкомбанка ждут сохранения ставки и жесткой риторики в ближайшую пятницу.

Такое же решение ЦБ прогнозируют и аналитики банка "Русский стандарт". При этом с меньшей степенью вероятности они допускают повышение ставки на 100 базисных пунктов - до 22%.

"Учитывая замедление кредитования, мы полагаем, что ЦБ не будет повышать ключевую ставку. В то же время инфляция и инфляционные ожидания остаются на повышенных уровнях, поэтому ЦБ, вероятно, сохранит жесткую риторику и укажет на необходимость длительного поддержания жёстких денежно-кредитных условий", - отмечают аналитики Совкомбанка.

Эксперты "Ингосстрах-Инвестиций" и "Т-Инвестиций" ждут сохранения ключевой ставки на уровне 21% в пятницу.