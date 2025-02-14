Банк России повысил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1-2% с 0,5-1,5%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Банк России повысил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,0-2,0% с 0,5-1,5% в октябрьской версии, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

При этом прогноз по росту ВВП РФ в IV квартале 2025 года понижен до 0,0-1,0% в годовом выражении с 0,5-1,5% в октябрьской версии прогноза.

Одновременно ЦБ понизил прогноз роста ВВП РФ на 2026 год до 0,5-1,5% с 1,0-2,0%.

Прогноз роста на 2027 год регулятор оставил неизменным в интервале 1,5-2,5%.

При этом ЦБ в очередной раз отметил, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным.

"По итогам 2024 года рост российской экономики составил 4,1%, что несколько выше, чем Банк России прогнозировал в октябре (3,5-4,0% - ИФ). Это во многом связано с более сильным, чем ожидалось, ростом внутреннего спроса", - говорится в заявлении ЦБ.

"Высокое текущее инфляционное давление свидетельствует о том, что сохраняется значительное отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста", - подчеркивают в ЦБ.

Аналитики, опрошенные в начале февраля "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП РФ в 2025 году на 1,5%, в 2026 год рост на 1,9%.

Вице-премьер Александр Новак на этой неделе заявил, что 2025 год станет годом "управляемого охлаждения", когда правительство и ЦБ будут искать баланс между снижением инфляции и постепенным возвращением ее к таргету при обеспечении экономического роста.