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Девелопер "Самолет" в 2024 году сократил продажи на 17% до 1,3 млн кв. м

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Объем продаж первичной недвижимости группы "Самолет" (MOEX: SMLT) составил в 2024 году 1 млн 301,8 тыс. кв. м на 282 млрд рублей, сообщила компания.

В стоимостном выражении это незначительно, на 2%, меньше результата 2023 года. В натуральном выражении, по подсчетам, продажи упали на 17%, но это соответствует прогнозам, которые компания озвучила в декабре.

"Стоит отметить, что в денежном выражении продажи практически не изменились, несмотря на сложный макроконтекст. Средняя цена за квадратный метр составила 213,5 тыс. рублей, показав рост на 15% год к году", - отметила гендиректор "Самолета" Анна Акиньшина.

Объем продаж в IV квартале составил 61,2 млрд рублей, сообщил "Самолет". По подсчетам, это на 45% меньше результата соответствующего периода 2023 года. В натуральном выражении продажи, по подсчетам, упали в 2 раза до 286,3 тыс. кв. м. Средняя цена составила 211,5 тыс. рублей за кв. м. Она выросла год к году, но оказалась ниже, чем в I-III кварталах. Доля контрактов, заключенных с участием ипотеки, в IV квартале упала до 55%.

Основные показатели группы "Самолет":

ПоказательIV кв. 2024IV кв. 2023Динамика*20242023Динамика*
Новые продажи, тыс. кв. м286,3*586,5-51%1 301,81574,7-17%
Новые продажи, млрд руб.61,2110,8-45%282,0287,4-2%
Средняя цена, тыс. руб. за кв. м211,5196,87%213,5187,314%
Количество заключенных контрактов, тыс. шт.8,515,5-45%37,939,2-3%
Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств55%89%-34 п.п.71%89%-18 п.п.

* расчет ИФ

ГК "Самолет" – лидер по объему текущего строительства в РФ. Крупнейшими акционерами, согласно последним раскрытым данным, являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на Мосбирже с осени 2020 года.

Самолет
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