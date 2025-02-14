Девелопер "Самолет" в 2024 году сократил продажи на 17% до 1,3 млн кв. м
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Объем продаж первичной недвижимости группы "Самолет" (MOEX: SMLT) составил в 2024 году 1 млн 301,8 тыс. кв. м на 282 млрд рублей, сообщила компания.
В стоимостном выражении это незначительно, на 2%, меньше результата 2023 года. В натуральном выражении, по подсчетам, продажи упали на 17%, но это соответствует прогнозам, которые компания озвучила в декабре.
"Стоит отметить, что в денежном выражении продажи практически не изменились, несмотря на сложный макроконтекст. Средняя цена за квадратный метр составила 213,5 тыс. рублей, показав рост на 15% год к году", - отметила гендиректор "Самолета" Анна Акиньшина.
Объем продаж в IV квартале составил 61,2 млрд рублей, сообщил "Самолет". По подсчетам, это на 45% меньше результата соответствующего периода 2023 года. В натуральном выражении продажи, по подсчетам, упали в 2 раза до 286,3 тыс. кв. м. Средняя цена составила 211,5 тыс. рублей за кв. м. Она выросла год к году, но оказалась ниже, чем в I-III кварталах. Доля контрактов, заключенных с участием ипотеки, в IV квартале упала до 55%.
Основные показатели группы "Самолет":
|Показатель
|IV кв. 2024
|IV кв. 2023
|Динамика*
|2024
|2023
|Динамика*
|Новые продажи, тыс. кв. м
|286,3*
|586,5
|-51%
|1 301,8
|1574,7
|-17%
|Новые продажи, млрд руб.
|61,2
|110,8
|-45%
|282,0
|287,4
|-2%
|Средняя цена, тыс. руб. за кв. м
|211,5
|196,8
|7%
|213,5
|187,3
|14%
|Количество заключенных контрактов, тыс. шт.
|8,5
|15,5
|-45%
|37,9
|39,2
|-3%
|Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств
|55%
|89%
|-34 п.п.
|71%
|89%
|-18 п.п.
* расчет ИФ
ГК "Самолет" – лидер по объему текущего строительства в РФ. Крупнейшими акционерами, согласно последним раскрытым данным, являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на Мосбирже с осени 2020 года.