Девелопер "Самолет" в 2024 году сократил продажи на 17% до 1,3 млн кв. м

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Объем продаж первичной недвижимости группы "Самолет" (MOEX: SMLT) составил в 2024 году 1 млн 301,8 тыс. кв. м на 282 млрд рублей, сообщила компания.

В стоимостном выражении это незначительно, на 2%, меньше результата 2023 года. В натуральном выражении, по подсчетам, продажи упали на 17%, но это соответствует прогнозам, которые компания озвучила в декабре.

"Стоит отметить, что в денежном выражении продажи практически не изменились, несмотря на сложный макроконтекст. Средняя цена за квадратный метр составила 213,5 тыс. рублей, показав рост на 15% год к году", - отметила гендиректор "Самолета" Анна Акиньшина.

Объем продаж в IV квартале составил 61,2 млрд рублей, сообщил "Самолет". По подсчетам, это на 45% меньше результата соответствующего периода 2023 года. В натуральном выражении продажи, по подсчетам, упали в 2 раза до 286,3 тыс. кв. м. Средняя цена составила 211,5 тыс. рублей за кв. м. Она выросла год к году, но оказалась ниже, чем в I-III кварталах. Доля контрактов, заключенных с участием ипотеки, в IV квартале упала до 55%.

Основные показатели группы "Самолет":

Показатель IV кв. 2024 IV кв. 2023 Динамика* 2024 2023 Динамика* Новые продажи, тыс. кв. м 286,3* 586,5 -51% 1 301,8 1574,7 -17% Новые продажи, млрд руб. 61,2 110,8 -45% 282,0 287,4 -2% Средняя цена, тыс. руб. за кв. м 211,5 196,8 7% 213,5 187,3 14% Количество заключенных контрактов, тыс. шт. 8,5 15,5 -45% 37,9 39,2 -3% Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств 55% 89% -34 п.п. 71% 89% -18 п.п.

* расчет ИФ

ГК "Самолет" – лидер по объему текущего строительства в РФ. Крупнейшими акционерами, согласно последним раскрытым данным, являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на Мосбирже с осени 2020 года.