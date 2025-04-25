Девелопер "Самолет" в 2024 году увеличил EBITDA на 16%
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет" в 2024 году увеличил EBITDA по МСФО на 16%, до 83,6 млрд рублей.
Согласно отчетности, чистая прибыль упала в три раза, до 8,2 млрд рублей.
Консолидированная выручка "Самолета" выросла на 32% и составила 339,1 млрд рублей.
Фактические результаты "Самолета" превзошли ожидания рынка. Накануне аналитики прогнозировали выручку компании в диапазоне 304,8-336 млрд рублей, EBITDA - 74-78,3 млрд рублей, чистую прибыль - 5-7,1 млрд рублей.
Скорректированная EBITDA "Самолета" выросла на 19% и достигла рекордных 109,2 млрд рублей, что соответствует рентабельности в 32%. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 27% и составила 30,3 млрд рублей.
Чистый корпоративный долг на конец 2024-го составил 116,1 млрд рублей, его отношение к скорректированной EBITDA - 1,06х. Чистый долг за вычетом остатков на счетах эскроу и дебиторской задолженности покупателей - 205,7 млрд рублей, его отношение к скорректированной EBITDA - 1,88х.
Основные финансовые показатели группы "Самолет" по МСФО, млн рублей:
|Показатель
|II полугодие 2024*
|II полугодие 2023*
|Динамика*
|2024
|2023
|Динамика
|Выручка
|168 234
|154 753
|9%
|339 056
|256 118
|32%
|Валовая прибыль
|48 491
|54 219
|-11%
|110 281
|88 927
|24%
|EBITDA
|40 511
|45 458
|-11%
|83 604
|72 102
|16%
|Рентабельность по EBITDA
|24%
|29%
|-5 п.п.
|25%
|28%
|-3 п.п.
|Скорректированная EBITDA
|55 634
|58 392
|-5%
|109 182
|91 476
|19%
|Рентабельность по скорректированной EBITDA
|33%
|38%
|-5 п.п.
|32%
|36%
|-4 п.п.
|Чистая прибыль
|3 440
|16 857
|-80%
|8 158
|26 098
|-69%
* расчет ИФ
ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в РФ. Крупнейшими акционерами, согласно последним раскрытым данным, являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на МосБирже с осени 2020 года.