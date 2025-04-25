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Девелопер "Самолет" в 2024 году увеличил EBITDA на 16%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет" в 2024 году увеличил EBITDA по МСФО на 16%, до 83,6 млрд рублей.

Согласно отчетности, чистая прибыль упала в три раза, до 8,2 млрд рублей.

Консолидированная выручка "Самолета" выросла на 32% и составила 339,1 млрд рублей.

Фактические результаты "Самолета" превзошли ожидания рынка. Накануне аналитики прогнозировали выручку компании в диапазоне 304,8-336 млрд рублей, EBITDA - 74-78,3 млрд рублей, чистую прибыль - 5-7,1 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA "Самолета" выросла на 19% и достигла рекордных 109,2 млрд рублей, что соответствует рентабельности в 32%. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 27% и составила 30,3 млрд рублей.

Чистый корпоративный долг на конец 2024-го составил 116,1 млрд рублей, его отношение к скорректированной EBITDA - 1,06х. Чистый долг за вычетом остатков на счетах эскроу и дебиторской задолженности покупателей - 205,7 млрд рублей, его отношение к скорректированной EBITDA - 1,88х.

Основные финансовые показатели группы "Самолет" по МСФО, млн рублей:

ПоказательII полугодие 2024*II полугодие 2023*Динамика*20242023Динамика
Выручка168 234154 7539%339 056256 11832%
Валовая прибыль48 49154 219-11%110 28188 92724%
EBITDA40 51145 458-11%83 60472 10216%
Рентабельность по EBITDA24%29%-5 п.п.25%28%-3 п.п.
Скорректированная EBITDA55 63458 392-5%109 18291 47619%
Рентабельность по скорректированной EBITDA33%38%-5 п.п.32%36%-4 п.п.
Чистая прибыль3 44016 857-80%8 15826 098-69%

* расчет ИФ

ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в РФ. Крупнейшими акционерами, согласно последним раскрытым данным, являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на МосБирже с осени 2020 года.

Самолет
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