Девелопер "Самолет" в 2024 году увеличил EBITDA на 16%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет" в 2024 году увеличил EBITDA по МСФО на 16%, до 83,6 млрд рублей.

Согласно отчетности, чистая прибыль упала в три раза, до 8,2 млрд рублей.

Консолидированная выручка "Самолета" выросла на 32% и составила 339,1 млрд рублей.

Фактические результаты "Самолета" превзошли ожидания рынка. Накануне аналитики прогнозировали выручку компании в диапазоне 304,8-336 млрд рублей, EBITDA - 74-78,3 млрд рублей, чистую прибыль - 5-7,1 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA "Самолета" выросла на 19% и достигла рекордных 109,2 млрд рублей, что соответствует рентабельности в 32%. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 27% и составила 30,3 млрд рублей.

Чистый корпоративный долг на конец 2024-го составил 116,1 млрд рублей, его отношение к скорректированной EBITDA - 1,06х. Чистый долг за вычетом остатков на счетах эскроу и дебиторской задолженности покупателей - 205,7 млрд рублей, его отношение к скорректированной EBITDA - 1,88х.

Основные финансовые показатели группы "Самолет" по МСФО, млн рублей:

Показатель II полугодие 2024* II полугодие 2023* Динамика* 2024 2023 Динамика Выручка 168 234 154 753 9% 339 056 256 118 32% Валовая прибыль 48 491 54 219 -11% 110 281 88 927 24% EBITDA 40 511 45 458 -11% 83 604 72 102 16% Рентабельность по EBITDA 24% 29% -5 п.п. 25% 28% -3 п.п. Скорректированная EBITDA 55 634 58 392 -5% 109 182 91 476 19% Рентабельность по скорректированной EBITDA 33% 38% -5 п.п. 32% 36% -4 п.п. Чистая прибыль 3 440 16 857 -80% 8 158 26 098 -69%

* расчет ИФ

ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в РФ. Крупнейшими акционерами, согласно последним раскрытым данным, являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на МосБирже с осени 2020 года.