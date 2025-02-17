Южная Корея в январе сократила импорт СПГ на 10% на фоне высоких цен в регионе

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Южная Корея - третий после Японии и Китая покупатель сжиженного природного газа в мире - в январе 2025 году импортировала 4,437 млн тонн СПГ, что на 9,7% (или семь стандартных партий) меньше, чем в том же месяце 2024 года (4,912 млн тонн), сообщила таможенная служба страны.

При этом данный показатель является максимальным за последние три месяца.

Активность корейских покупателей в январе могла оказаться под давлением высоких цен на газ. Региональный индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) в январе, как и ранее в ноябре и декабре, был выше $500 за тысячу кубометров., тогда как год назад - в январе 2024 года JKM был примерно в полтора раза ниже - $356.

Также для корейского импорта характерен весьма широкий диапазон изменений динамики объема грузов. В 2024 году в разные месяцы колебания были от -16% до +30%; в 2023 - от -30% до +46%.

Международное энергетическое агентство как выразитель интересов покупателей энергоресурсов традиционно представляет сильно заниженные прогнозы спроса. Актуальный прогноз МЭА на 2025 год предусматривает 3-процентное снижение потребления газа на фоне роста выработки возобновляемых источников и атомных электростанций. На 2024 год также прогнозировалось аналогичное снижение, которое потом несколько раз пересматривалось в сторону небольшого роста. Фактически Южная Корея в 2024 году нарастила импорт СПГ на 5%.

Из России в январе 2025 года пришло три партии СПГ (192 тыс. тонн), тогда как годом ранее их было четыре. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Крупнейшим поставщиком в январе 2025 года была Австралия (1,367 млн тонн, +16%), за ней следуют Катар (782 тыс. тонн, -4%), Малайзия (624 тыс. тонн, +3%), США (398 тыс. тонн, -43%).