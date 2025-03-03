Южнокорейская Posco планирует расширять бизнес в сфере СПГ

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Южнокорейская Posco Holdings Inc. планирует расширять бизнес в сфере СПГ в условиях быстрого роста этого рынка, а также планов США по наращиванию экспорта.

Posco, владеющая крупнейшей сталелитейной компанией Южной Кореи, переключает внимание на энергетическую инфраструктуру в связи с избытком стали на мировом рынке и слабым ростом экономики, говорится в ее сообщении. Компания расширяет мощности СПГ-терминала в Кванъяне, активно используя свой сталелитейный бизнес для производства резервуаров для хранения СПГ.

Отдельные подразделения Posco сфокусируются на развитии операций в сфере производства и хранения СПГ, а также его транспортировки и использования в энергогенерации, отмечается в сообщении.

Posco International Corp. является оператором СПГ-электростанций в Южной Корее совокупной мощностью 3,4 ГВт.

В январе текущего года президент США Дональд Трамп отменил мораторий на выдачу новых лицензий на экспорт СПГ, введенный его предшественником Джо Байденом. Власти Южной Кореи ведут переговоры с администрацией Трампа, пытаясь минимизировать последствия американских пошлин для таких ключевых для экономики секторов как производство стали, автомобилей и чипов. В рамках этих усилий Сеул планирует увеличить закупки американских нефти и газа, чтобы сократить профицит в торговле с США.



