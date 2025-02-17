Аналитики ждут снижения ставки ЕЦБ по депозитам ниже 2% в начале 2026 года

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Европейский центробанк опустит ключевую процентную ставку по депозитам ниже 2% в начале 2026 года, полагает теперь большинство аналитиков, опрошенных Bloomberg.

Их январский прогноз предусматривал, что ЕЦБ трижды понизит ставку на 25 базисных пунктов в течение 2025 года, с текущих 2,75% до 2%, и на этом остановится.

Члены руководства регулятора демонстрируют возросшую уверенность в том, что инфляция в валютном блоке вскоре достигнет целевых 2%, однако угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт различных товаров повышают неопределенность для макроэкономических прогнозов.

Также домохозяйства и корпоративный сектор тревожит политическая нестабильность во Франции и Германии.

"ЕЦБ имеет возможность последовательно снижать ставки без рисков ускорения инфляции, - написал Джеймс Росситер из TD Securities. - Влияние торговых войн Трампа в ЕС будет ощущаться более выраженно, чем, скажем, в Великобритании, а значит, ЕЦБ придется опустить ключевую ставку ниже нейтрального уровня".

С июня 2024 года регулятор пять раз снижал процентные ставки. Очередное заседание состоится 6 марта.