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Генпрокуратура Белоруссии запретила Wildberries продавать дроны в республике

Генпрокуратура Белоруссии запретила Wildberries продавать дроны в республике
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Белоруссии обратилась к компании Wildberries с требованием убрать из продаж запрещенные к реализации в стране беспилотные летательные аппараты и запчасти к ним.

"При изучении предложений о реализации товаров белорусским подразделением компании "Вайлдберриз" установлено, что в сентябре 2024 года в указанном интернет-магазине к покупке физическими лицами - резидентами Республики Беларусь с доставкой в страну были доступны БПЛА и авиамодели", - говорится в сообщении генпрокуратуры.

Там уточнили, что в продаже на Wildberries находились четырехвинтовой радиоуправляемый самолет с вертикальным взлетом и посадкой с размахом крыльев 1,1 метра с трехосевой стабилизацией подвеса, видеокамерой с режимом съемки в высоком разрешении и продолжительностью полета 60 минут и дальностью в 45 км (БПЛА), а также другой товар - радиоуправляемый самолет с размахом крыльев 1,4 м, снабженный функцией самостоятельного возврата на место вылета (авиамодель).

"Согласно указу (Указ президента Белоруссии №297 - ИФ), к беспилотным отнесены летательные аппараты, используемые в гражданской авиации и предназначенные для перевозки грузов и (или) оснащенные цифровыми камерами и (или) другим оборудованием, которое позволяет выполнять в процессе полета различные функции, а также идентифицируемые запасные части к таким аппаратам, не относящиеся к продукции военного назначения, контролируемой в рамках системы экспортного контроля", - напомнили в генпрокуратуре.

Так, летательные аппараты без человека на борту, управление полетом которых возможно только при условии визуального контакта с ними, не оснащенные никаким оборудованием, используемые, в том числе для развлечений, за исключением воздушных игрушечных шаров, воздушных змеев и летающих игрушек без дистанционного управления, являются авиамоделями.

"Заместитель генерального прокурора внес директору белорусского подразделения компании "Вайлдберриз" представление, в котором потребовал устранить причины и условия, способствовавшие противоправной реализации физическим лицам гражданских беспилотных летательных аппаратов, авиамоделей и запасных частей к ним", - заявили в генпрокуратуре.

Wildberries Белоруссия
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