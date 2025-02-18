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Huawei вывела на международный рынок первый в мире "трехскладной" смартфон Mate XT

Huawei вывела на международный рынок первый в мире "трехскладной" смартфон Mate XT
Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Китайская Huawei вывела складной смартфон Mate XT на международный рынок, сообщает CNBC.

Это первый в мире смартфон, который можно сложить втрое. Его стоимость будет начинаться от 3499 евро, однако компания пока не объявила, в каких странах он будет доступен.

Запуск Mate XT в Китае состоялся в 2024 году.

Huawei была крупнейшим игроком на мировом рынке смартфонов, но доля компании резко сократилась после введения в 2019 году американских санкций, лишивших ее доступа к продвинутым чипам и операционной системе Android.

По данным International Data Corporation (IDC), Huawei занимает лишь 0,3% рынка смартфонов за пределами КНР.

Huawei IDC Китай Mate XT
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