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Huawei обогнала Apple по продажам смартфонов в Китае впервые за четыре года

Huawei обогнала Apple по продажам смартфонов в Китае впервые за четыре года
Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Продажи смартфонов производства Huawei Technologies в материковом Китае в августе превысили продажи iPhone от Apple впервые за 46 месяцев, пишет South China Morning Post со ссылкой на данные исследовательской компании CINNO.

Аналитики отмечают, что продажи Huawei поддерживает хороший спрос как на флагманские серии Mate и Pura, так и на необычные модели вроде складного Mate XT.

Китай - крупнейший рынок для Huawei, на него приходится 89% глобальных продаж компании.

Ранее государственная организация China Academy of Information and Communications Technology сообщила, что в августе продажи иностранных смартфонов в Китае упали на 12,7% в годовом выражении, до 1,87 млн единиц, тогда как продажи местных брендов подскочили на 26,7%, до 24,05 млн.

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