Складной iPhone может появиться на рынке в 2026 году

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Складные iPhone могут появиться на рынке в конце 2026 года, считает аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо, который отслеживает цепочки поставок Apple Inc.

Эксперт ожидает, что iPhone-раскладушка будут стоить $2-2,5 тысячи. Изначально на рынок будет поставлено 3-5 млн устройств, а в 2027 году поставки могут вырасти до 20 млн, полагает он.

Ранее о планах Apple по выпуску складных смартфонов сообщала также Wall Street Journal.

Разговоры об iPhone-раскладушках ведутся уже много лет - с тех пор, как в 2014 году Apple получила патент на использование соответствующей технологии, отмечает MarketWatch.

Сейчас на этом рынке доминируют южнокорейская Samsung Electronics и китайская Huawei Technologies.

На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне Huawei представила устройство, которое в компании называют первой в мире тройной раскладушкой, по цене $3,8 тысячи, что делает предполагаемую цену складных смартфонов Apple вполне разумной.

Запуск складных моделей мог бы помочь Apple оживить спрос и повысить продажи, которые в 2024 году сократились до 224 млн единиц с 231 млн годом ранее, по данным FactSet.