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КТК транспортирует нефть, минуя остановленную НПС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) продолжает транспортировку нефти в соответствии с уточненными техническими возможностями по перекачке.

"Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск осуществляется, минуя остановленную НПС. В штатном режиме продолжается отгрузка сырья на экспорт на морском терминале", - сообщила пресс-служба консорциума.

НПС Кропоткинская 17 февраля подверглась атаке нескольких БПЛА, начиненных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами.

Генеральный директор КТК Николай Горбань после осмотра станции провел совещание с руководством западного региона консорциума и подрядчиками по вопросам проведения оперативного ремонта, профильным специалистам поставлена задача в кратчайший срок представить конкретизированную оценку ущерба и возможные сроки восстановления работоспособности всех подобъектов станции.

В результате атаки жертв и пострадавших нет. Работники консорциума смогли предотвратить угрозу разлива нефти.

В 2024 году через НПС "Кропоткинская" было перекачано свыше 63 млн тонн нефти, около 90% которой поступили с территории Казахстана.

Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин полагает, что резервные системы на данный момент позволяют КТК лишь частично компенсировать прокачку НПС Кропоткинская. "КТК перевел транспортировку на сниженные режимы, используя другие насосные станции. Однако без Кропоткинской, которая обеспечивала критическое давление, полноценное восстановление невозможно до завершения ремонта. КТК продолжает принимать казахстанскую нефть, используя резервные мощности и хранилища. Однако при затяжном ремонте Казахстан может столкнуться с ограничениями уже через 2-3 недели по мере заполнения промежуточных хранилищ", - сказал он "Интерфаксу".

При этом эксперт подчеркивает, что в случае недлительного простоя ситуация не скажется на годовых показателях транспортировки по системе.

С этим тезисом солидарен и заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов: "Это не первая проблема, с которой сталкивается КТК за годы эксплуатации. Сложности с отправкой грузов бывали, но консорциум справлялся с этими сложностями в рабочем порядке".

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. Сейчас КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ.

В 2024 году консорциум транспортировал по системе 63,01 млн тонн нефти.

Акционерами КТК, кроме "Транснефти" и РФ, являются: Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

КТК Каспийский трубопроводный консорциум Новороссийск
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